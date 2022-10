Bremen: Ischa wieder Freimarktsumzug

Von: Jörg Esser

Wieder dabei: Das Reiterfanfarenkorps Visbek führt den Freimarktsumzug an. © Kowalewski

Mehr als 100 Fußgruppen und Festwagen sind am Sonnabend (22. Oktober) beim Freimarktsumzug in Bremen unterwegs. Der Umzug feiert Comeback nach zweijähriger Corona-Pause.

Bremen – „Ischa Freimaak!“ Und wie der Bremer so sa(ch)gt: „Ischa wieder Umzuch!“ (Hochdeutsch: Umzug). Es geht wieder los. Nach „zwei traurigen Jahren“ Corona-Zwangspause schlängelt sich am Sonnabend wieder ein Freimarktsumzug von der Neustadt in die Innenstadt und weiter bis auf die Bürgerweide. Es fliegen wieder Kamelle und diverse andere Sachen ins Publikum.

Etwas mehr als 100 Fußgruppen und Festwagen mit rund 3 000 Aktiven sind angemeldet, weniger als zuletzt. 2019 waren 130 Gruppen dabei, ein Jahr zuvor knapp 150. Doch das Teilnehmerfeld sei „hochqualitativ“, sagte Susanne Keuneke, Vorsitzende des Vereins der Schausteller und Marktkaufleute Bremen.

Der – insgesamt zwei Kilometer lange – Zug setzt sich um 10 Uhr an der Ecke Gastfeldstraße/Pappelstraße in der Neustadt in Bewegung. Und zieht dann über die Langemarckstraße, die Bürgermeister-Smidt-Brücke, den Brill und die Obernstraße zum Marktplatz, wo die Spitze des Umzugs gegen 11 Uhr eintreffen wird. Von dort geht es weiter über den Domshof, Schüsselkorb, Herdentorsteinweg und Breitenweg zur Bürgerweide. Das Ziel im Bayernzelt wird gegen 14 Uhr erreicht. Dort steht dann die Prämierung der schönsten und kreativsten Gruppen an. Diese kürt eine Jury unter Vorsitz von Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (SPD). Mit dabei sind Dompastorin Ingrid Witte und Arbeits-Staatsrat Kai Stührenberg.

Jury kürt die kreativsten Gruppen

Zurück auf die Straße: Die Bremer Sambagruppe „Stelzenart“ und das Reiterfanfarenkorps Visbek führen den Zug an. Es folgen der Wagen der Schausteller mit dem Freimarktsbotschafter Ailton an Bord sowie die Berliner Fahnenschwinger.

Ihre Premiere beim Umzug feiern die Bremen-Vier-Blaskapelle mit dem quietschgelben Wohnmobil und der Verein „Shaktya“, der in indischen Gewändern Bollywood nach Bremen bringen will. Die Deutsch-Bulgarische Gesellschaft und die Bremer Stadttänzer präsentieren die „Magie der Folklore“.

Buntes Treiben wie zuletzt 2019 wird am Sonnabend in der Innenstadt erwartet. Gegen 11 Uhr sollen die ersten Gruppen und Wagen des Freimarktsumzugs am Marktplatz eintreffen, sagen die Schausteller, die das ausgelassene Treiben veranstalten. © Kowalewski

Mit dabei sind natürlich auch diverse Stammgäste aus Bremen und „umzu“. Dazu zählen der Borgward-Club, der Isetta-Club mit seinen „Knutschkugeln“, die Dachdecker-Innung, der „Große Karnevalsverein Rot-Weiß Bremen“, die Azubis der Berufskraftfahrer (mit einem „Gefangenentransport“), die Tischler-Innung und die Bremer Schornsteinfeger sowie die „Treckerfrünn Grasberg“, Gruppen aus Worpswede, Buschhausen, Lesumstotel, Lübberstedt, Neu St. Jürgen, Hambergen und Worphausen. Der Rieder Karneval schickt seinen Hofstaat in die Großstadt, die für ihren Einfallsreichtum bekannte Gruppe „Uphuser Reloaded“ widmet sich dem „Verrückten Hutmacher“, der Freundeskreis Bassen-Schaphusen der „Eiskönigin“, der Verein BTS Neustadt „Wickie und den starken Neustädtern“. Und die Bremer Elektro-Innung hat „Watt ihr Volt“.

Einfallsreiche Stammgäste

Nordrhein-Westfalen ist wie üblich mit einigen Musikformationen beim Bremer Freimarktsumzug vertreten. Angekündigt haben sich für Sonnabend unter anderem die Fanfarenkorps Dortmund-West und Neheim-Hüsten (Hochsauerland) sowie die Landsknechtfanfarenzüge aus Hervest-Dorsten und Haltern am See. Schleswig-Holstein schickt die Jugend-Brassband Lübeck nach Bremen, Hessen den Fanfarenzug Eschwege. Aus entfernter gelegenen Gegenden Niedersachsens reisen der Feuerwehrspielmannszug Friedeburg und der Fanfarenzug „Vorwärts Langendamm“ aus Varel an.

An der Umzugsstrecke tummeln sich in der Regel knapp 200 000 Zuschauer. Busse und Bahnen werden umgeleitet, Straßen gesperrt. Kurzum: Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt sind programmiert.