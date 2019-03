Marina Schulze entwickelt ihre Bilder im XXL-Format in ihrem Atelier in der Neustadt. Foto: LANGKOWSKI

Bremen - VON ILKA LANGKOWSKI. „H II, ohne Titel“ heißt Marina Schulzes Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Auf vier Meter mal 2,70 Meter zeigt es scheinbar vertraute Strukturen in ungewohnter Weise. „Es ist eine Bestandsaufnahme“, sagt die Künstlerin.

Mit der Bestandsaufnahme „H II, ohne Titel“ setzt Marina Schulze den Blick auf Oberflächenstrukturen und das, was sich darunter befindet. Der genauere Blick auf die Oberfläche verrät, dass sich darunter noch etwas befindet. Unter Haaren oder Fell verbirgt sich Haut. In ihr zeigen sich Pigmente, Rötungen oder Adern. Wachsen, entstehen und vergehen offenbaren sich als organische Prozesse. „Ich halte Zeitmomente fest“, sagt die Malerin. Licht, Haut und Haar sind wiederkehrende Elemente bei Schulze. Sie mag irritierende Strukturen, die zum genauen Hinsehen auffordern.

„H II, ohne Titel“ von 2011 markiert außerdem einen künstlerischen Wendepunkt. „Zu dieser Zeit habe ich mit meinen Licht-Bildern begonnen“, sagt Schulze. Dafür projiziert sie Lichtmuster oder Raster auf nackte Körper und Gesichter. Sie bannt den illuminierten Körper zuerst auf Foto und dann auf Leinwand.

Für die XXL-Formate bietet ihr großes Atelier in der Neustadt ideale Bedingungen. So lange es geht, arbeitet die Malerin vor dem Bild. Auf die Grundfarbschicht aus Acrylfarbe kommen immer weitere Schichten. Ab einem gewissen Punkt aber liegt die Leinwand, und Schulze nutzt ein mobiles Gestell, mit dem sie sich über die liegende Leinwand bewegen kann, um die Pinselstriche zu setzen.

Dass sie Kunst machen wollte, wusste Schulze bereits mit 16 Jahren. Doch zunächst absolvierte die 1973 vor den Toren Bremens geborene Künstlerin eine Lehre als Schauwerbegestalterin. „Darum kann ich mit großen Sachen und Maschinen umgehen“, sagt sie rückblickend. Anschließend besuchte sie die Fachhochschule für Künste in Ottersberg und später die Hochschule für Künste in Bremen. Dort achteten die Professoren darauf, dass ihre Studenten sich während des Studiums um Ausstellungen und den Verkauf ihrer Werke bemühten.

Heute ist Schulze regelmäßig sieben oder mehr Stunden im Atelier. „Die Bilder brauchen kontinuierliche Arbeit“, weiß Schulze. „Sie lassen sich nicht mal eben so, in einem kleinen Exzess, raushauen.“ Die Herausforderung des Künstlerlebens sieht sie darin, durchzuhalten, wenn es mal nicht so gut läuft, und sich mit seinen Bildern immer wieder neu zu finden.

Ob wir Kunst brauchen? „Das ist Betrachtungssache. Für mich ist sie ein Versuch, Dinge herauszufinden. Bei der Arbeit stellen sich Fragen, die ich ergründen möchte. Allgemein hilft Kunst, sich mit verschiedensten Ansichten zu konfrontieren.“

Zu den Künstlern, die für Schulze besonders bedeutend sind, zählen der Schweizer Alberto Giacometti (1901 bis 1966) und die in Deutschland geborene Charline von Heyl, die jetzt in den USA lebt. Giacomettis Porträtmalerei beeindruckte Schulze besonders vor ihrem Studium. „Er versuchte, den Kern des Wesens eines Menschen zu zeigen.“ Bei von Heyls abstrakter Malerei sind es die außergewöhnlichen Untergründe und Formen, die es Schulze angetan haben. „Diese Formen sind nicht wirklich zuordenbar.“

Wenn Schulze jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eines mit amorphen (gestaltlosen) Strukturen an die Meeresbiologin und Tiefseeforscherin Professor Antje Boetius. Sie entdeckt in der Tiefsee immer wieder bizarre unbekannte Wesen. „Und sie schafft es in ihren Vorträgen, für ihre Arbeit zu begeistern. Sie schlägt eine Brücke zwischen Natur, Forschung und Gesellschaft. Und sie weckt in einem dadurch eine Achtsamkeit“, sagt Schulze.