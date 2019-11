Konzert-Knaller in Bremen! Iron Maiden kommt 2020 auf die Bürgerweide

Was für eine Hammer-Nachricht! Iron Maiden kommt im Juni 2020 mit den starken Supports Airbourne und Disturbed zum Open-Air-Konzert auf die Bremer Bürgerweide! Der reguläre Ticketvorverkauf startet am 15. November.

Zum Abschluss ihrer „Legacy Of The Beast Tour“ geben die Jungs im Juni und Juli 2020 vier Open-Air-Shows in Deutschland. Am 9. Juni ist Bremen dran, Airbourne und Disturbed werden das Vorprogramm spielen.

Iron Maiden live in Deutschland – die Termine

9.6.2020 – Bremen, Bürgerweide

10.6.2020 – Köln, RheinEnergieStadion

23.06.2020 – Berlin, Waldbühne

18.7.2020 – Stuttgart, Mercedes-Benz-Arena

Auf der Website der Heavy-Metal-Legenden sagt Sänger Bruce Dickinson zur Tour: „Die Legacy-Tournee war bisher ein fantastisches Erlebnis und die allgemeine Reaktion auf die Bühnenshow und all die verrückten Requisiten (und Eddie!), mit denen ich spielen darf, war einfach phänomenal. Die ganze Band hatte so viel Spaß und wir freuen uns wahnsinnig darauf, nach Deutschland zurückzukommen und noch mehr unserer Fans zu erreichen.“

Seit Tour-Start in 2018 hat Iron Maiden vor rund zwei Millionen Menschen in 39 Ländern gespielt. Darunter war auch der Headliner-Auftritt beim legendären „Rock in Rio“-Festival in Brasilien, den rund 100.000 Menschen sahen.

Letzter Iron-Maiden-Auftritt in Bremen war 1993

Der letzte Iron-Maiden-Auftritt in Bremen ist schon lange 26 Jahre her: Damals spielte die Band am 16. April 1993 in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena). Tickets kosteten damals im Vorverkauf süße 45 D-Mark und an der Abendkasse 53 D-Mark.

Für 2020 müssen Fans das Portemonnaie deutlich weiter aufmachen. Die Ticket-Preise für die Tour 2020 sind bislang nicht bekannt, dürften sich aber wahrscheinlich zwischen 70 und 90 Euro bewegen. Zum Vergleich: Tickets für das Open-Air-Konzert von Iron Maiden 2018 in Hannover kosteten 78,40 Euro.

Presale-Tickets für Iron Maiden

Ab Mittwoch, 13. November, gibt es Tickets im Presale bei MyTicket und Eventim. Der reguläre Vorverkauf startet dann am Freitag, 15. November. Mitglieder des offiziellen Iron-Maiden-Fanclubs können Tickets schon am Montag, 11. November, kaufen.

Nächste Woche wäre also optimal, um sich mit Iron-Maiden-Tickets für Bremen selbst ein vorweihnachtliches Geschenk zu machen und sich jetzt schon auf Juni 2020 zu freuen!