Bremen: 35.000 Zuschauer auf Nostalgietrip mit „Iron Maiden“

Von: Ulf Kaack

Volles Haus – oder besser: volle Fläche. Etwa 35 000 Zuschauer sahen am Mittwochabend „Iron Maiden“ auf der Bremer Bürgerweide. © Kaack

Etwa 35.000 Zuschauer und um die 30 Grad: Auf der Bremer Bürgerweide ist es am Mittwochabend mit der Band „Iron Maiden“ wirklich heiß geworden.

Bremen - Exakt am 1. Oktober 1980 spielte die Band „Iron Maiden“ erstmals in Bremen, und zwar im Vorprogramm der US-Schwerstmetaller „Kiss“. Der Verfasser dieser Zeilen war dabei und völlig geflasht von der Performance. Wohl kaum jemand in der ausverkauften Stadthalle kannte das britische Quintett, das seinerzeit gerade sein Debütalbum herausgebracht hatte und erstmals live auf dem europäischen Kontinent tourte. „Kiss“ wurde von den Briten an diesem Abend regelrecht an die Wand gespielt.

Metaller von „Iron Maiden“ punkten mit Spielfreude

Am Mittwochabend – 41 Jahre und 100 Millionen verkaufte Alben später sowie nach zweimaliger pandemiebedingter Konzertverschiebung – traten die altgedienten Recken im Rahmen ihrer Europatour „Legacy of the Beast“ vor 35.000 Menschen in Bremen an. Und um es vorwegzunehmen: Nicht nur optisch, auch hinsichtlich der Spielfreude und des akrobatischen Pensums auf der Bühne haben die Musiker die vergangenen vier Jahrzehnte offenbar verschleißfrei hinter sich gebracht. Los ging es mit brandneuem Material, drei Songs aus dem im vergangenen Jahr erschienenen Album „Senjutsu“. Das war eher das Pflichtprogramm, denn die Fans waren vor allem wegen „Iron Maidens“ Metal-Hymnen aus den 80ern und 90ern angereist. Und die blieben die Engländer keinesfalls schuldig: Mit Tracks wie „Flight of Icarus“, „The Number of the Beast“ oder „Fear of the Dark“ waren sie exakt auf dem Nostalgietrip, der erwartet wurde.

„Iron Maiden“ in Bremen: Laufarbeit und Outfit-Wechsel

Bemerkenswert war, neben seinen gesanglichen Qualitäten, die wahnwitzige Laufarbeit des 63-jährigen Sängers Bruce Dickinson, der zudem bei fast jedem Song das Outfit wechselte. Verschanzt hinter seinem bombastischen Drumkit sorgte Schlagzeuger Nicko McBrain zusammen mit Bandleader Steve Harris am Bass für den vorwärtspeitschenden Rhythmus. Die Gitarrenkonstellation mit Adrian Smith, Dave Murray und Janick Gers wiederum lieferte fingerfertige Saitenkunst vom Feinsten ab. Ihre messerscharfen Riffs und wieselflinken, teils dreistimmigen Soli sind das Maß der Dinge im Hard- and Heavy-Genre. Ebenso ihr machohaftes Posing mit den Instrumenten.

Ständig und passend zu den Songs wechselte das Bühnenbild – mal war es eine fernöstliche, dann eine altägyptische Kulisse, gefolgt von einem historischen Schlachtfeld. Flammenwerfer schossen lodernde Fontänen in die Höhe. Ein aufblasbarer Dämonenkopf, ein Jagdflugzeug im Tiefflug, eingespielte Videosequenzen… Zwischen allem taumelte das comichafte Bandmaskottchen Eddie herum, ausstaffiert mit einer Aura zwischen furchterregend und hochgradig albern.

Von der eingangs erwähnten 80er Besetzung waren nur noch Bassist Harris und Saitenmagier Dave Murray mit von der Partie. Und mit „Iron Maiden“ und „Run to the Hills“ hatte die Band zwei damals gespielte Songs auch ins aktuelle Programm aufgenommen. Nach mehr als zwei Stunden und 15 Stücken verabschiedete sich die Band mit „Aces High“, ihrem Klassiker schlechthin, in den wohlverdienten Feierabend.

Nach dem „Iron-Maiden“-Konzert: Zugausfall und Gedränge am Hauptbahnhof

Einen solchen hatten viele der auf dem Schienenstrang angereisten Zuschauer nicht. Ein Mann, Ende 50, wollte mit der Bahn zurück nach Syke und fand sich mit geschätzten 1 000 weiteren potenziellen Zugreisenden auf dem Bahnsteig des Bremer Hauptbahnhofs, als der Lautsprecher die ersatzlose Streichung der aktuellen Verbindung bekanntgab: „Dann rollte planmäßig der nächste und letzte Zug mit vier Waggons ein. Unfassbar! Die Hälfte der Leute fand unter verschärften chinesischen Bedingungen Platz darin. Der Rest konnte sehen, wo er blieb. Mit Mühe gelang es mir, ein Taxi zu bekommen. Zu fünft haben wir uns da reingequetscht. 70 Euro Zusatzkosten, um 3 Uhr war ich zu Hause. So kann ein toller Abend richtig scheiße zu Ende gehen.“