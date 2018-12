Irdische Wermutstropfen

Mit zwei Satelliten im Gepäck startete eine Ariane 5 am Dienstag von Kourou aus in All. Bei fünf Starts hat die Trägerrakete mit der Oberstufe aus Bremen in diesem Jahr insgesamt 13 Satelliten ins Orbit transportiert. - Foto: Esa/AFP

Bremen - Von Jörg Esser. Sechs erfolgreiche Missionen hat die europäische Trägerrakete Ariane 5 in diesem Jahr absolviert. Zudem ist die Produktionshalle für das Nachfolgemodell Ariane 6 in Bremen eingeweiht worden. „2018 war ein erfolgreiches Jahr“, sagt Pierre Godart, der Geschäftsführer der „Ariane-Group“ in Deutschland. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Für die Ariane 6 fehlen die institutionellen Aufträge aus Europa und speziell aus Deutschland.

„Wir kämpfen uns durch, am Markt und im Wettbewerb“, sagt Godart. Der große Wettbewerber ist das private US-Unternehmen „Spacex“ des Milliardärs Elon Musk. Und das ködert die Europäer mit Dumpingpreisen, heißt es bei der Ariane-Gruppe.

Bei den sechs Starts habe die Ariane 5 ihre Leistungsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis gestellt, sagt Godart. Die Oberstufe („das Gehirn“) der Trägerrakete wird seit jeher bei der „Ariane-Group“ in Bremen hergestellt. „Wenn wir starten, heißt das: Bremen hat geliefert“, sagt der Deutschland-Chef. Und blickt sogleich auf eine besondere Mission zurück: 2018 wurden mit einer Bremer Ariane 5 zum dritten Mal vier Bremer Galileo-Satelliten (entwickelt und gebaut bei OHB im Technologiepark) in den Orbit transportiert. Ebenfalls in diesem Jahr brachte eine Ariane 5 die Raumsonde Bepi-Colombo, die jetzt auf dem Weg zum Merkur ist, in ihren Fluchtorbit. Und zuletzt flog die Trägerrakete am Dienstag vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou aus zwei Satelliten mit einem Gesamtgewicht von 9 362 Kilogramm ins All. Die Gesamtleistung der Ariane betrug den Angaben zufolge mit 10 297 Kilo abermals mehr als zehn Tonnen.

So weit, so erfolgreich. Für 2019 sind fünf Ariane-5-Starts geplant sowie drei mit Sojus- und vier mit Vega-Raketen. 2020 dann soll die Ariane 6 zum Erstflug starten. Dafür haben die Ingenieure längst die Weichen gestellt. Und auch die Produktionshalle am Flughafen ist im Bau, die Einweihung wird für 2019 anvisiert. Die Produktionskosten für die Ariane 6 liegen um 40 Prozent unter denen für die Ariane 5. Und die Industrie hat 400 Millionen Euro in die Entwicklung und Produktion investiert. Im Gegenzug wollten die europäischen Raumfahrtnationen 30 institutionelle Starts innerhalb von sechs Jahren garantieren. Doch hier hapert es. „Bislang sind drei unter Vertrag“, sagt Godart. „Sind es sieben, können wir starten.“ Übrigens: Private, also kommerzielle Kunden, setzen auf die Ariane 6. „Sie haben Verträge unterschrieben, obwohl das Produkt noch nicht geflogen ist“, sagt Godart, „das zeigt das Vertrauen in die Rakete.“

Die Ariane-Gruppe wartet jetzt auf ein Signal aus Deutschland. Der Bundesnachrichtendienst nämlich will bald seinen ersten eigenen Satelliten ins All schicken. Doch mit wem „Georg“ die Reise antritt, ist noch nicht entschieden. „Spacex“ bietet laut Godart dem BND einen Start für 50 Millionen Euro an – der in den USA das Doppelte kosten würde. „Wir sind teurer als 50 Millionen Euro“, sagt Godart. Konkreter wird er nicht. „Aber wir schaffen mit dem Geld Arbeitsplätze und sorgen für Wertschöpfung.“ Ein Zuschlag für das US-Unternehmen und damit die Entscheidung, „die vielen Millionen über den großen Teich zu schieben“, hingegen wäre ein „verheerendes Signal für den Markt“. Die CIA würde doch auch niemals auf die Idee kommen, ihre Spionagesatelliten mit einer europäischen Rakete zu starten. „Undenkbar“, sagt Unternehmenssprecher Mathias Spude.