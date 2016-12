Inventur im Zoo am Meer: 4.000 Orangen, 2.000 Eier

Besucherzahlen steigen auf 346.000

Bremerhaven - Von Elisabeth Gnuschke. Eisbär „Lloyd“ bringt stattliche 450 Kilo auf die Waage und ist im Zoo am Meer in Bremerhaven das größte Säugetier. 877 Tiere aus 102 Arten beherbergt der Zoo insgesamt, 2015 waren es 835 Tiere in 104 Arten. Und die kleine „Lili“, Tochter von „Lloyd“ und Eisbärmama „Valeska“, bescherte der Einrichtung einen deutlichen Anstieg auf 346.000 Besucher. All das sind Zahlen, die die Inventur am Donnerstag ergeben hat.

Es wurde gemessen, gewogen, gezählt. Die Mitarbeiter um Zoo-Direktorin Dr. Heike Kück und Tierarzt Dr. Joachim Schöne hatten alle Hände voll zu tun. An Schwergericht „Lloyd“ kommt kein anderes Tier heran. Leichtgewicht ist mit 31 Gramm der Lemming. Der älteste Bewohner ist die Köhlerschildkröte „Fred“. Sie hat bereits 67 Jahre auf dem Buckel, pardon, auf dem Panzer.

721 der insgesamt 877 Tiere leben im Nordsee-Aquarium, das im September 2013 eröffnet wurde. 72 Arten tummeln sich im Aquarium. 77 Säugetiere (2015: 72) in 14 Arten leben im Zoo am Meer, 53 Vögel (59) in neun Arten, 21 Kriechtiere (32) in sechs Arten und fünf Lurche (23). Und so viele Tiere haben ordendetlich Hunger. Sie verputzten in diesem Jahr 45.000 Kilo Futter (2015: 40.000 Kilo), davon 22 300 Kilo Fisch (vor allem Heringe und Makrelen) und 10 752 Kilo Fleisch, wie Heike Kück sagt. Außer Fisch und Fleisch standen beispielsweise 2 900 Kilo Äpfel, 1 400 Kilo Möhren, 4.000 Orangen und 2 000 Eier auf dem Speiseplan. Verfüttert wurden zudem 860 Kilo Bananen, 1.000 Kilo Sellerie, 500 Kiwi, 1.000 Kohlrabi, 1.300 Zwiebeln und vieles mehr.

Gestiegene Besucherzahlen

Kück freut sich insbesondere über die gestiegenen Besucherzahlen. 2016 kamen 346.000 Menschen in den Zoo nach 278.000 im Jahr 2015. Den Ansturm hat Bremerhaven vor allem dem Ende 2015 geborenen Eisbärmädchen „Lili“ zu verdanken, das ab dem Frühjahr auf die Außenanlage durfte. Wenn die kleine Eisbärin durch die Anlage tobt, mit dem Ball spielt und voller Wonne ins Wasser springt, sind die Besucher begeistert. „Lili“ schaffte allerdings nicht, ihrer Schwester „Lale“ den Rang abzulaufen. „Lale“ wurde Ende 2013 geboren und war für den Zoo nach 41 Jahren Pause wieder das erste Eisbärbaby. 2014 gab's einen Rekordbesuch mit 370.000 Menschen. „Lale“ lebt inzwischen in Holland, auch „Lili“ wird Bremerhaven spätestens Ende des Jahres verlassen, weil immer nur Platz für ein Paar ist. Sie bleibt aber Eigentum des Zoos.

Neben „Lloyd“ und dem Lemming wurden auch andere Tiere vermessen und gewogen. Hier ein paar Beispiele: Seebär „Phoca“ ist 61,4 Kilo schwer, Seebär „Nelson“ bringt es auf 62,8 Kilo. Seehund „Kalle“ ist 1,66 Meter groß. Der Grüne Leguan misst 1,21 Meter, die Königspythons sind 1,20 Meter, 1,21 Meter und 1,24 Meter lang. Ins Aquarium stiegen eigens Taucher hinab – samt Zollstock. Ein Ergebnis: Die Atlantischen Störe sind 1,17 und 1,20 Meter lang.

Und so eine Inventur hält noch weitere Zahlen fest. Der Stromverbrauch lag in diesem Jahr bei 1,9 Millionen Kilowattstunden. Diese waren laut Kück hauptsächlich notwendig, um 2,8 Millionen Liter Wasser an 365 Tagen im Jahr zu filtern. Damit war der Zoo ein wenig sparsamer als 2015. Da lag der Stromverbrauch bei 1,98 Millionen Kilowattstunden.

Nachtführung im Zoo

An Silvester ist der Zoo von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Neujahr von 9 bis 16.30 Uhr. Am Freitag, 6. Januar, steht ein Erlebnis der besonderen Art auf dem Programm: die Nachtführung. Taschenlampen sind mitzubringen. Die Führungen beginnen um 17.30, 17.45, 18.15 und 18.30 Uhr. Eine Anmeldung bis zum 4. Januar ist notwendig unter 0471/30841-41 oder per E-Mail an „info@zoo-am-meer-bremerhaven.de“. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, heißt es. Der normale Zoobetrieb endet an dem Tag um 16.30 Uhr.

zoo-am-meer-bremerhaven.de

