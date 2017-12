Intensiver Ausdruck

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Wandfiguren“ heißt Kirsten Brünjes’ Reihe, die sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die bunte Figuren-Familie der Bremer Bildhauerin umfasst ausgearbeitete Persönlichkeiten aus Porzellan. Sie heißen „Leonie“, „Eisbärfrau“ oder „Alien“.

„Es kommen immer mehr dazu“, freut sich Kirsten Brünjes über die wachsende Gemeinschaft ihrer oft drollig-skurrilen Figuren aus Porzellan. Großen Wert legt Brünjes auf das Gesicht, einen intensiven Ausdruck und die Augen. Selbst bei den kleinen Figuren erkennt man aus der Nähe die fein ausgearbeitete Mimik, die dem Betrachter etwas mitteilt.

Seit zehn Jahren hat sich die Bremerin sowohl dem Porzellan als auch der besonderen Form der Wandfigur verschrieben. „Erst habe ich skizzenhaft begonnen. Dann wurden die Figuren detaillierter und größer“, erzählt Brünjes. Das hohlaufgebaute Porzellan biete besondere Eigenschaften. Es sei etwas durchscheinend und sehr fein. Selbst Farben wirken auf dem zarten Porzellanweiß anders als auf Ton.

Die Idee zur Skulptur als Wandfigur entwickelte Brünjes bereits während ihres Bildhauerstudiums. „Ich wollte mich von den Zwängen der Statik freimachen und davon, dass man das Objekt sonst auf einen Sockel stellen muss.“ Ihre Wandfiguren brauchen also nur in sich stimmig zu sein. Als Gruppe lassen sie sich zudem in der Anordnung variieren.

„Meine Ausrichtung zur Kunst war wohl schon immer da“, sagt Brünjes. Als Kind hat sie viel gebastelt und irgendwann wie zwangsläufig Kunst studiert. „Ich wusste: Das will ich wirklich. Es war eine innere Sicherheit und die gibt einem eine enorme Energie.“

Die Bildhauerin arbeitet fast täglich im Atelier. Vormittags ist für sie die produktivste Zeit. Vor Ausstellungen fallen etliche Aufgaben am Computer an. Sie kümmert sich wie ein Kleinunternehmer um Präsentationen, Lieferscheine, Einladungen, Internetauftritt und Verkauf. Die Einschätzung und Auswahl der Werke für eine Ausstellung sei kniffelig. „Man sorgt sich, wie die Werke wohl bei den Besuchern ankommen.“

Mit Kundenpflege und Fahrten zu den Galerien kann der Anteil der Arbeit im Atelier auf unter 50 Prozent sinken. Dieser Spagat gehöre ebenso zu den Herausforderungen des Künstlerlebens wie das künstlerische Schaffen selbst, sagt Brünjes. Während der künstlerischen Prozesse setze man sich mit sich selbst auseinander. „Manchmal denke ich, die Arbeit ist schon weiter als ich. Das kann anstrengend sein.“

Ob wir Kunst brauchen? – „Viele Leute brauchen überhaupt keine Kunst. Ich freue mich aber, wenn jemand einen Dialog mit der Figur herstellen kann.“ Gesellschaftlich sei es mit der Kunst wie mit der Literatur oder dem Theater. Wenn der Einzelne dafür offen sei, könne er durch die Kunst tolle Überraschungen erleben, ohne sprachliche Grenzen.

Zu den Künstlern, die für Brünjes besonders bedeutend sind, zählen der in London lebende gebürtige Australier Ron Mueck sowie die in Paris geborene US-Amerikanerin Louise Bourgeois (1911 bis 2010). Muecks superrealistische menschliche Figuren seien ganz besonders, sagt Brünjes. Oft wirkten sie so verletzlich, dass man denke, man stört, wenn man sich ihnen nähert. Bourgeois’ Materialauswahl und Arrangements faszinieren Brünjes. Die Werke scheinen fragil, und trotz ihrer Abstraktheit lösten sie sofort Assoziationen aus.

Wenn Brünjes jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann gingen einige Wandfiguren für Wartezimmer an Ärzte und Kliniken. „Als etwas Freundlich-mysteriöses, mit dem man sich länger beschäftigen kann, sozusagen als aufmunternde Mitwartende.“