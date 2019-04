Intelligentes Geschirr kann Leben retten

+ Professor Rolf Drechsler bei „Wissen um 11“. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Zwei Fotos von den Papstwahlen 2005 und 2013 zeigen den schnellen Fortschritt in der Digitalisierung. Auf beiden Bildern ist eine gewaltige Menschenmenge zu sehen. Auf dem ersten hat eine Person ein Klapphandy und filmt. 2013 ist ein Meer von filmenden Handys ist zu sehen. „Digitalisierung des Alltags: Welchen Einfluss hat Künstliche Intelligenz?“ lautete der Titel eines Vortrags von Rolf Drechsler (49), Professor für Informatik an der Uni Bremen und Direktor des Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), in der Reihe „Wissen um 11“ am Sonnabend im Haus der Wissenschaft.