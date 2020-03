Inspirationsquelle „Shitstorm“

Dieter Nuhr zeigt Programm „Kein Scherz!“ in ausverkaufter Bremer Stadthalle

+ Nahe bei den Fans auf der Bühne in der Bremer Stadthalle: Dieter Nuhr. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Er spricht aus, was andere sich nicht (mehr) trauen, nimmt die überbordende Political Correctness samt ihren aberwitzigen Schreibweisen aufs Korn und kassiert nicht enden wollende „Shit-storms“, wenn er es wagt, Kritik an Klima-Greta und ihren Jüngern zu üben: Kabarettist Dieter Nuhr. Am Sonnabendabend unterhielt er das Bremer Publikum in der ausverkauften Stadthalle (ÖVB-Arena).