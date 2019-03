Inspiration aus der Natur

Bremen – Seit 400 Millionen Jahren gibt es Insekten fast überall auf der Welt. Sie haben wichtige ökologische Aufgaben. Trotzdem sind sie nicht überall erwünscht, etwa dort, wo es um Lebensmittel und Hygiene geht. Zur Schädlingsbekämpfung kommen dann häufig chemische Substanzen zum Einsatz. Das könnte in Zukunft auch anders gehen. Als Inspirationsquelle für eine Alternative und technische Produktinnovation dient Bremer Wissenschaftlern und ihren Kollegen die Natur.

Neuartige biologisch-inspirierte Oberflächen – weder glatt noch rau – sollen Insekten ins Rutschen bringen. Die Tiere können mit speziellen Haftorganen auf nahezu allen Oberflächen problemlos laufen und klettern. Bisherige Lösungsansätze zur Eindämmung von Insekten basieren nach Angaben der Hochschule Bremen meist auf giftigen oder klebrigen Substanzen, die auf den Laufwegen aufgebracht werden und regelmäßig erneuert werden müssen.

Wissenschaftler des Bionik-Innovations-Centrums (BIC) der Hochschule Bremen haben daher zusammen mit Kollegen der Christian-Albrechts-Universität in Kiel eine neuartige, biologisch-inspirierte Methode entwickelt, die die Insekten aufhält und ohne den Einsatz von Gift oder Klebstoff auskommt.

„In der Natur gibt es auf einigen Pflanzen Oberflächen, die für Insekten rutschig sind“, sagt Dr. Elena Gorb von der Kieler Universität. „Eine Gemeinsamkeit vieler rutschiger Oberflächen ist die Nutzung von unterschiedlichen Oberflächenrauigkeiten. Diese nanostrukturierten Oberflächen sind nicht glatt genug für die Haftorgane, aber nicht rau genug für die Krallen. Dadurch können viele Insekten nur schwer Halt finden.“

+ Eine mikrostrukturierte Oberfläche auf einer Blattoberseite: nicht glatt genug für Haftorgane, aber auch nicht rau genug für Krallen. Foto: CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL

Dieses Prinzip aus der Natur haben Wissenschaftler aus Bremen und Kiel nun gemeinsam mit einem Schweizer Hersteller von Kunststofffolien technisch umgesetzt und nach eigenen Angaben erfolgreich getestet.

Eine Besonderheit des Ansatzes sei, dass durch die entsprechende Wahl der Oberflächeneigenschaften bestimmte Gruppen von Insekten gezielt am Klettern gehindert werden können.

„Dadurch könnten wir zum Beispiel bestäubende Insekten von unerwünschten Insekten trennen. Das ermöglicht eine wesentlich gezieltere und ökologischere Beeinflussung von Insekten anstatt der üblichen ‚chemischen Keule‘“, sagt der Biologe Prof. Dr. Jan-Henning Dirks vom BIC.

Auch seien die ungiftigen Kunststoffbeschichtungen länger haltbar als herkömmliche Methoden und lassen sich so etwa in schwer zugänglichen Bereichen, wie beispielsweise Klima- und Lüftungsanlagen, dauerhaft einsetzen. In den nächsten Schritten wollen die Wissenschaftler die Wirksamkeit der Oberflächen nun noch weiter verbessern. vr

Bionok

Der Begriff „Bionik“ vereint die Worte „Natur“ und „Technik“ und bezeichnet das Lernen von der Natur und ihren dahinterliegenden Prinzipien für technische Lösungen. Bionisch inspirierte Produkte sind zum Beispiel selbstreinigende Fassadenfarben mit Lotuseffekt nach dem Vorbild der Lotusblume und ein giftfreier Schiffsanstrich nach dem Vorbild des Katzenhais, der das Anhaften von Seepocken und Muscheln verhindern soll.