Villa Ichon zeigt Poppe-Reiseskizzen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Johann Georg Poppe (1837 bis 1915) war seit dem ausklingenden 19. Jahrhundert für lange Zeit so etwas wie der Star-Architekt des Bremer Bürgertums. Wer mit und durch Architektur repräsentieren wollte, der ging zu ihm. Und bekam Historismus, Prunk, üppige Dekoration.

Nach Poppes Plänen ist 1902 der prachtvolle Bau der Baumwollbörse an der Wachtstraße errichtet worden. 1903 hat er das opulente Ratsgestühl in der Oberen Rathaushalle geschaffen. Auch die „Umgedrehte Kommode“ (1873) stammt von ihm. Etliche Villen und Landhäuser in Oberneuland und Horn wurden nach Poppes Plänen gebaut.

Die Villa Ichon am Goetheplatz 4, 1871/72 errichtet, gilt als der erste Bau, mit dem Poppe das wohlhabende Bremer Bürgertum auf sich aufmerksam machte. 1895 zog er sogar selbst dort ein und wohnte fortan in einem seiner Frühwerke. Räume mit Stuckdecken Poppes werden dort heute für Ausstellungen genutzt – und jetzt, ta-daaa, für eine Poppe-Schau.

In dieser Ausstellung geht es um besondere Frühwerke des Architekten. Im Landesamt für Denkmalpflege liegt eine Mappe mit 52 Blatt Handzeichnungen aus Poppes Nachlass. 19 dieser detailreichen Blätter, die auf einer Studienreise Poppes durch Frankreich und Italien im Jahr 1862 entstanden sind, stellt die Villa Ichon nun aus.

„Bei der Motivauswahl richtete sich Poppes Interesse auf Kirchen, Tempel und Paläste aus der Antike und auf die Renaissancearchitektur als Wiederaufnahme der Antike“, heißt es in einer Vorschau. „Aus diesem reichen Fundus an Formen und Baustilen konnte er nach seiner Rückkehr nach Bremen schöpfen.“ Und das tat er auch.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 29. November, um 19.30 Uhr eröffnet. Sie dauert bis zum 29. Dezember. Zur Eröffnung sprechen Kuratorin Gerlind Esser und Uwe Schwartz vom Landesamt für Denkmalpflege.

Musik: Matthias Boutros und Lynda Cortis am Cello

Begrüßung: Lothar Bührmann, künstlerischer Leiter der Villa Ichon