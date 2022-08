„Insel der Auszeit“: Musikfest rund um den Bremer Marktplatz

Von: Elisabeth Gnuschke

Die Glocke ist eine von neun Spielstätten zum Auftakt des Musikfestes am Sonnabend. Dann heißt es wieder: „Eine große Nachtmusik“. © Musikfest Bremen/Fotoetage

Noch einen Tag, dann beginnt in Bremen das Musikfest. Rund um den Marktplatz sehen und hören die Besucher in verschiedenen Spielstätten Konzerte.

Bremen – Mit der traditionellen „Großen Nachtmusik“ startet das Bremer Musikfest am Sonnabend, 20. August, in seine 33. Saison. Bis zum 10. September sind nach Angaben von Festival-Intendant Thomas Albert mehr als 40 Konzerte in Bremen, Bremerhaven und ausgewählten Spielstätten im Nordwesten geplant.

Das Musikfest sei auch eine „kleine Insel der Auszeit“. „Gerade in diesen aktuell bestürzenden, Trauer und Wut auslösenden Zeiten hat die Musik über Sprachgrenzen hinweg eine unglaubliche Fähigkeit: Sie kann Horizonte erweitern, Optimismus auslösen sowie Trost und Hoffnung spenden“, bekräftigte Albert.

Musikfest Bremen: Von großer Orchestermusik über Kammermusik und Jazz bis zu World-Music-Rhythmen

Zum Auftakt bietet die „Große Nachtmusik“ 18 jeweils 45-minütige Konzerte an neun Spielorten rund um den beleuchteten Bremer Marktplatz. Am Sonnabend und im weiteren Verlauf reicht die Vielfalt des Festivals mit seinen mehr als 1.100 Künstlern von großer Orchestermusik über Kammermusik und Jazz bis zu World-Music-Rhythmen. Die Niederlande stehen im Mittelpunkt der europäischen Klänge, mit denen das Festival nach Belgien im vergangenen Jahr einen musikalischen Blick in ein unmittelbares Nachbarland werfen will.

Überdies gibt es erneut ein Festival im Festival zu Ehren des barocken Orgelbaumeisters Arp Schnitger (1648 bis 1719). Diesmal sind mit Kirchen in Bockhorn, Osterholz-Scharmbeck, Wiefelstede, Grasberg und Ganderkesee fünf Konzerte vorgesehen, erläuterte Albert. Mit einem Vermittlungs-Programm unter dem Motto „Open up“ sollen außerdem wieder jüngere Festival-Besucher angesprochen werden.

Und was erwartet die Besucher am Sonnabend zur Eröffnung (ab 19 Uhr) rund um den Marktplatz? Nun, die „Große Nachtmusik“ präsentiert zum Auftakt im „aufregenden Mit- und Nebeneinander“, wie es heißt, von Klassik, Jazz und Weltmusik einen „repräsentativen Querschnitt des Festivalprogramms mit renommierten Stars und entdeckungswürdigen Newcomern“ – in neun Spielstätten mit diesmal jeweils zwei Konzerten à 45 Minuten zeitversetzt in drei Zeitschienen. Damit ist der Ablauf zeitlich und räumlich erneut etwas entzerrter als in Vor-Corona-Zeiten, sagte Musikfest-Sprecher Carsten Preisler. Vor der Pandemie konnten die Musikfans eine Tour mit drei Konzerten wählen.

Musikfest: Neun Spielstätten zum Auftakt

Zu den Künstlern zählen diesmal unter anderem das Bergen Philharmonic Orchestra und Edward Gardner, die Niederländische Bachvereinigung, die Cappella Mariana, die Camerata RCO, das Capricornus Consort Basel, das Hypnotic Brass Ensemble und das Babylon Orchestra. Bespielt werden Glocke, Dom, Rathaus, Kirche St. Johann, Haus der Bürgerschaft (hier lässt das Delian-Quartett mit Schauspieler Ulrich Noe-then den Zauber des Orients wiederauferstehen), Liebfrauenkirche, Innenhof des Atlantic Grand Hotels (hier spielt die junge britische Singer/Songwriterin Rosie Frater-Taylor mit ihrer Band), Innenhof des Landgerichts („Bad Boys of Jazz“) und der Innenhof der Nord-LB. Tickets für den Doppelpack zum Auftakt des Musikfestes kosten 30 Euro.

Der Etat des Musikfestes beträgt nach Informationen des Intendanten knapp 3,3 Millionen Euro. Die Stadt Bremen schießt 550 000 Euro zu, vom Bund kommen 600 000 Euro – Mittel, mit denen zweckgebunden die Kultur im ländlichen Raum gestärkt werden soll. Der größte Teil des Haushaltes wird wie in den Vorjahren aus Ticketverkäufen sowie von Sponsoren, Förderern und Partnern finanziert. (gn/epd)