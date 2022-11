Ins Stauende gekracht: Kombi wird unter Lkw eingeklemmt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Das Auto geriet unter den Lkw, der Fahrer wurde glücklicherweise nicht eingeklemmt. © Nonstop News

Bei einem schweren Unfall auf der A1 bei Bremen ist ein Kombi am Dienstagmorgen unter einem Lkw eingeklemmt worden. Der Fahrer hatte dabei großes Glück.

Bremen – Großes Glück im Unglück hatte ein 49-Jähriger bei einem schweren Unfall am Dienstagmorgen auf der A1 bei Bremen, in Höhe des Stuhrer Dreiecks: Der Mann übersah offenbar ein Stauende und fuhr in einen dort stehenden Sattelzug, wobei der Wagen bis zur Fahrzeugmitte unter den Auflieger geschoben wurde. Das berichtet das Nachrichtenportal Nonstop News.

Die Rettungskräfte mussten vom Schlimmsten ausgehen, doch der Pkw-Fahrer war nicht im Wrack eingeklemmt worden und trug lediglich leichte Verletzungen davon. Er wurde mit einem Rettungswagen ein Krankenhaus gebracht. Der 27 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. „Wenn sich ein Beifahrer im Pkw befunden hätte, wäre vermutlich jede Hilfe zu spät gekommen“, so ein Polizeisprecher.

Sperrung auf der A1 bei Bremen nach Unfall: Fahrer von Unfallauto mit Rettungswagen ins Klinik

Aufgrund des Unfalls und der Aufräumarbeiten mussten zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Bremen gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Auch an weiteren Stellen ereigneten sich in Niedersachsen Unfälle: So kam ein Mann bei einem schweren Unfall im Landkreis Osnabrück ums Leben. Der 50-Jährige kollidierte auf seinem Motorrad in Bissendorf mit einem Auto. Zudem starb noch ein Mann an der Unfallstelle, als ein Auto gegen einen Baum prallte.