Bremen: Erste Zeugenaussagen im Mordprozess

Von: Ralf Sussek

Beim Prozessauftakt: der Angeklagte und sein Verteidiger Thomas Domanski. © Sussek

Ein 46-Jähriger ist angeklagt, seine Frau getötet und die zerstückelte Leiche in einem Koffer in einen Fluss geworfen zu haben. Am Mittwoch sagten die ersten Zeugen aus.

Bremen – Was treibt einen Mann dazu, seine Frau zu töten, zu zerstückeln und in einem Koffer in einen Fluss zu werfen? Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Walter B. verhindern wollte, dass sich Ekaterina B. von ihm scheiden lässt und seine Frau das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter bekommt. Er befürchtete wohl, dass die beiden beim neuen Lebensgefährten in St. Petersburg leben würden.

Der Reisekoffer wurde am 1. März dieses Jahres nahe dem Sail-City-Hotel in Bremerhaven angetrieben. Am 7. Februar hatte der 46-jährige Deutsche, der in Kasachstan geboren ist und seit 1994 in Deutschland lebt, seine Frau bei der Polizei fernmündlich als seit drei Tagen vermisst gemeldet.

Wie er denn dabei gewirkt habe, wird der Polizeibeamte, der den Anruf entgegennahm, am Mittwoch gefragt. Es war eine „Mitteilung, dass seine Frau abgängig ist“, antwortet der Zeuge emotionsarm und im Behördenjargon. Auf die „Mitteilung“ hin tut der Beamte – nichts. „Ein erwachsener Mensch kann machen, was er will“, sagt er. Als dann aber die Familienhelferin der Familie B. ein paar Stunden später auf der Wache erschien und erklärte, die sonst zuverlässige Frau B. sei zu einem Gesprächstermin nicht erschienen, wurde auch dem Beamten klar: „Die Frau ist nicht da, da muss man was tun.“ Was dann auch geschah.

„Die Frau ist nicht da, da muss man was tun.“

Die für den Termin ebenfalls geladene Familienhelferin, die über die Schwierigkeiten hätte Auskunft geben können, konnte krankheitsbedingt nicht vernommen werden. Einiges über den Zustand der Beziehung wurde jedoch durch die Anwältin offenbar, die B. zu seiner polizeilichen Beschuldigtenvernehmung begleitete. Sie, die nach eigener Aussage B. in mehreren Gewaltschutzverfahren vertrat, korrigierte oder ergänzte seine oft ausschweifenden Angaben in der rund sechsstündigen Vernehmung. Alles eins zu eins in einer Videoaufzeichnung zu sehen, deren erste Teile am Mittwoch vor Gericht abgespielt wurden.

Darin bestreitet Walter B., seine Frau im Streit mit der Bemerkung bedroht zu haben, er werde sie umbringen und „in die Weser werfen“. Aus den Monaten vor dem Verschwinden der Frau sind einige Polizeieinsätze im Hause B. bekannt. Zwischenzeitlich zog Ekaterina B. mit ihrer Tochter in ein Frauenhaus, das tägliche Leben fand aber weiterhin mit dem Angeklagten statt. Er brachte die Tochter mit dem Auto zum Kindergarten und holte sie ab, am Wochenende war die Familie wieder zu Hause vereint. B. zeichnet in der Vernehmung ein Bild von einer etwas unsteten, unentschlossenen und unselbstständigen Frau. Er kümmerte sich um alles, Behörden, Steuern, Konten.

„Wort für Wort haben wir uns verhakt“

Er reduzierte seine Arbeit, um mehr Zeit für die Tochter zu haben, Ekaterina („freundlich, lachend, tanzend, spontan“) war in den sozialen Medien plötzlich sehr aktiv, hatte darüber möglicherweise auch Männerbekanntschaften. „Und, waren Sie auch unzufrieden mit Ihrer Frau?“, fragt der Kriminalbeamte den Verdächtigen. „Ich habe ihr gesagt, dass ich Unterstützung brauche“, entgegnet der. An die diversen Streite mit Polizeieinsätzen kann oder will er sich nicht erinnern, aber an Differenzen: „Wort für Wort haben wir uns verhakt.“ Nach seiner Darstellung teilte ihm Ekaterina schließlich telefonisch mit, dass sie ihn verlassen werde. Später war sie unschlüssig, ob sie sich wirklich trennen will. „Bis Dezember hatte ich Hoffnung“, sagt er in der Vernehmung. Zwei Monate später war seine Frau verschwunden.