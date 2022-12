Hochschule Bremen weiht „innovativen Knotenpunkt“ ein

Von: Jörg Esser

Die Verkehrsfliegerschule („European Flight Academy“) der Lufthansa hat den Standort am Flughafendamm verlassen. Die Hochschule Bremen zieht ein, nachdem Bremen Gebäude und Areal für 10,3 Millionen Euro gekauft hat. ARCHIV © DPA/Schuldt

Die Hochschule Bremen weiht ihren neuen Standort in der ehemaligen Verkehrsfliegerschule am Flughafendamm ein. Bremen hat das Areal im Juli für 10,3 Millionen Euro gekauft.

Bremen – Für die Hochschule Bremen (HSB) ist es eine wichtige Standorterweiterung. Anfang Oktober hat Bremens Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) der HSB das ehemalige Gelände der „Lufthansa Aviation Training“ (LAT) am Flughafendamm 40 in der Airportstadt „zur Bewirtschaftung übertragen“. Am Mittwoch, 14. Dezember, soll der neue Hochschul-Standort offiziell eingeweiht werden.

Mit dabei sind Senatorin Schilling, Wirtschaftsstaatsrat Tim Cordßen-Ryglewski, HSB-Rektorin Prof. Dr. Karin Luckey sowie rund 100 Gäste aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, heißt es.

Im Juli hat der rot-grün-rote Senat den Weg für den Kauf des zuletzt größtenteils ungenutzten Grundstücks der Verkehrsfliegerschule freigemacht. 10,3 Millionen Euro zahlte Bremen für den Kauf der Liegenschaft. Finanziert wurde das Projekt aus Mitteln des Bremen-Fonds, den der Senat vor zweieinhalb Jahren für den Kampf gegen Corona-Folgen aufgelegt hat.

„Flächenbedarfe werden verringert“

Mit dem Kauf des Areals mit 9 250 Quadratmetern Nutzfläche (davon 5 500 in Gebäuden) „können die Flächenbedarfe der Hochschule verringert werden“, sagte Schilling. Und weiter: „Zugleich können strategisch wichtige Entwicklungsflächen in der Airport-Stadt zu Zwecken der Weiterentwicklung der Hochschule, der Wirtschaftsförderung und der weiteren Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft erworben werden.“ Eine Hochschul-Sprecherin formuliert es so: „Hier soll ein innovativer Ort für den maritimen Sektor und die Luft- und Raumfahrt entstehen.“ Die HSB ist bislang in Bremen am Neustadtswall, an der Werderstraße, am City-Campus am Brill sowie in mehreren Gebäuden in der Airportstadt beheimatet.

Der Einzug der Studenten am neuen Standort läuft auf Hochtouren: Die maritimen Studiengänge der Fakultät 5 (Natur und Technik) sind laut HSB-Sprecherin bereits zum Sommersemester eingezogen, die der Luft- und Raumfahrt sollen folgen.

„Noch mehr Raum“ für Start-ups und Spin-offs

Zudem bietet das Areal mit seinen mehr als 20 000 Quadratmetern Grundfläche „noch mehr Raum“, so die Sprecherin. Auf dem Gelände soll ein Hub (Knotenpunkt) zum Studieren, Forschen, Arbeiten und Vernetzen entstehen. Das Areal sei ein Standort für die Bereiche Schiffbau und Meerestechnik, Nautik und Seeverkehr sowie Luft- und Raumfahrt der HSB. Außerdem sollen sich zukünftig Unternehmen, Spin-offs und Start-ups ansiedeln. Dementsprechend habe das Gelände auch einen besonderen Namen bekommen, der zugleich als Dachmarke fungieren soll: „AIR/PORT/LAB“ oder eben „Center for Aerospace and Maritime Systems“.

Die Lufthansa-Tochter LAT bleibt dem Standort treu. Sie ist seit Oktober Mieterin der HSB. Sie nutzt weiterhin einige Räume des Gebäudes für ihre theoretische Pilotenausbildung. Die praktische Ausbildung hat die Kranich-Airline nach Rostock verlegt.

Die Verkehrsfliegerschule am Bremer Flughafen hat eine lange Geschichte. 1956 wurde mit der Wiedergründung der Lufthansa nach dem Zweiten Weltkrieg die Ausbildung wieder hochgefahren, weil die Airline Piloten für Zivilflugzeuge brauchte. Am Bremer Flughafendamm absolvierten im Laufe der Jahrzehnte mehrere tausend Flugschüler ihre Ausbildung, ab den 90er Jahren 150 bis 200 pro Jahr, im Boom-Jahr 2019 sogar 500.

Corona bricht Bremer Pilotenschule das Genick

Doch dann traf Corona die Luftfahrtbranche und eben auch die Lufthansa mit gewaltiger Wucht. Ab Mitte März 2020 fielen die Passagierflüge über Monate aus, der Flug-Tourismus kam zum Erliegen. Und die Airline stoppte die Ausbildung in der Verkehrsfliegerschule, die seit 2017 „European Flight Academy“ hieß. Im November 2020 wurde dann das Ende der Pilotenschule in Bremen verkündet.

Zurück in die Zukunft: Das neue Hochschul-Center befindet sich in Nachbarschaft zum Forschungs- und Technologiezentrum Ecomat, zu Airbus, OHB, der Ariane-Gruppe und anderen Unternehmen in der Airportstadt, eben zu einem das High-Tech-Gewerbegebiet mit etwa 500 Unternehmen und rund 20 000 Beschäftigten. Hinzu kommen das Zentrum für Informatik und Medientechnologien der HSB sowie der neue Standort an der Hermann-Köhl-Straße mit der Bionik und „Freiraum@HSB“, einer High-Tech-Schmiede für Gründungsideen.