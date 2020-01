Innere Zustände:  Max Santo mit „Die letzten Tage“

Bremen - Von Christiane Mester. Der Bremer Künstler Max Santo malt mit Aquarellfarbe, ohne damit Aquarelle zu malen. Sanft fließende Farbverläufe gläsern scheinender Lasuren geraten in den Arbeiten des 36-Jährigen kräftig, intensiv und dramatisch verdunkelt, bis an die Grenze zur visuellen Dumpfheit. Und manchmal auch darüber hinaus. Mit seinem Werk „Die letzten Tage“ ist er Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“.

Die Aquarellmalerei unterliegt einer Menge Regeln hinsichtlich Material und Technik. Gearbeitet wird für gewöhnlich auf körnigem Karton oder handgeschöpftem Büttenpapier, das fest genug ist, um unter der feuchten Farbe keine Wellen zu schlagen. Denn Tropfen, die darin zu Pfützen werden, könnten dem visuellen Plan des Malers zuwider laufen; überall dort, wo sich das Wasser sammelt, mischen sich die Farben unkontrolliert auf dem Papier, das nur selten größer ausfällt als DIN A4. Was als charakteristisch für die Aquarellmalerei gilt – Max Santo nennt es „klischeehaft“. Er verkehrt es drastisch ins Gegenteil.

Santos Werke entstehen auf dünnen Bahnen maschinell hergestellten Zeichenpapiers. Das Weiß des Untergrunds übertüncht er immer wieder, bis es nicht mehr durchscheint. So nimmt er den Farben ihre Leuchtkraft und lässt sie durch häufiges Auswaschen stumpf werden.

Was noch vom letzten Auftrag übrig ist, überpinselt der Künstler erneut. Mit jeder weiteren Schicht verbinden sich die Farbpigmente aufs Neue, während die vorherigen Zustände auch weiterhin ablesbar bleiben; „Das Bild hat eine Geschichte“, erklärt der 36-Jährige sein Werk „Die letzten Tage“. An einigen Stellen hat das Nass, das sich nachweislich auf das Papier ergossen hat, beim Trocknen Ränder hinterlassen. Santo bricht mit dem Gewohnten, und mit dieser Grenzüberschreitung fügt er dem Aquarell eine Ausdrucksmöglichkeit hinzu.

Dem Aquarell haftet das Klischee an, auf eine sich anbiedernde Weise kitschig zu sein. Dies nicht zuletzt wegen der häufig naturalistischen Darstellungen, oftmals auf handliches Kleinformat gebracht: Blumenbouquets, Tiere oder Landschaften sind wiederkehrende Motive. Was hingegen in Santos Atelier am Güterbahnhof entsteht, ist großflächig, gegenstandslos und infolge seiner Machart vom gefälligen Liebreiz des Aquarells befreit. Seine Werke muten gar archaisch an. Den Weg dahin hat der 36-Jährige über Umwege gefunden.

Max Santo hat an der Universität der Künste Berlin Malerei studiert und sich lange Zeit der Ölmalerei gewidmet. Doch irgendwann sah er sich an einem Punkt angekommen, an dem er sich mit dieser Technik nicht mehr weiter entwickeln konnte, erzählt er. Daraufhin habe er Abstand genommen. Abstand von Leinwand, Pinseln und Tuben. Es sei Zeit für eine andere Form des künstlerischen Schaffens gewesen. „Ich habe mich mit Objekten beschäftigt und vor allem installativ gearbeitet“, sagt der Wahlbremer im Rückblick auf seine letzten Ausstellungen. Noch 2019 sahen Besucher seiner Werkschau in Münster etwa einen Gitarrenverstärker, der als Lautsprecher fungierte und den Spiegel einer Schrankwand beschallte – ein Ausschnitt der Rauminstallation „Man in the Mirror“. Oder in einer Halle am Bremer Güterbahnhof das Werk ohne Titel, das aus einer kreisförmigen Anordnung ungebrannten Tons bestand, der auf nacktem Betonboden ausgebreitet war. Parallel dazu arbeitete er bereits im Atelier an Aquarellen und stellte sie kurz darauf in Oldenburg aus.

Dass sich Max Santo schließlich wieder der Malerei zuwandte, erklärt er mit seiner Faszination für das Medium Papier. „Es ist verletzlich und auch anfällig für Wasser, Kräfte; es zerreißt leicht. Das finde ich interessant“, sagt er. Die Aquarellmalerei sieht er nicht als Widerspruch zu seinen vorherigen Arbeiten. Das Papier entwickele sich unter der permanenten Bearbeitung weiter; es werde dadurch von einem reinen Untergrund für die Farbe selbst zu einer Art Objekt. Zudem ginge es in allen seinen Arbeiten immer um eines: Das Visualisieren innerer Zustände. Ob sich diese dem Betrachter offenbaren, darüber mag Santo nicht spekulieren. „Ich beschäftige mich in meinem Werk mit mir selbst, mit meinem Blick auf die Welt, und wer möchte, kann diese Reise mit mir gehen.“