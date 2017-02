Der innere Konflikt eines Stars

Alexander Kerbst ist ganz nahe dran an seinem großen Vorbild Falco. Das Stück war jetzt im ausverkauften Bremer Musicaltheater zu sehen. Eine Wiederholung gibt es im Juni. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Falco – Das Musical“ ist eine plastische Darstellung des Lebens der Wiener Pop-Legende. Und natürlich erklingen dabei die großen Hits. Hauptdarsteller Alexander Kerbst ist ganz nahe dran an seinem großen Vorbild und beeindruckte damit am Sonnabendabend die 1400 Zuschauer im ausverkauften Musicaltheater.

Falco war eine tiefgespaltene Persönlichkeit. Das stellt die Inszenierung mit einem interessanten Mittel dar. Zwei Frauen zeigen den inneren Konflikt des Stars, schon bevor dieser erstmals auf die Bühne kommt. Die exotische Ana Conda (Victoria Müller) mit dunkler Haut und feurig-rotem Kleid symbolisiert die rauschhafte, extrovertierte und von Anfang an selbstzerstörerische Seite des Künstlers.

Die blonde, schlicht gekleidete Jeanny (Nike Tiecke) steht für Nähe und das Leben in einer heilen Welt. Schon am Anfang sagt sie zu Ana Conda: „Er hätte sich nicht auf Dich einlassen sollen.“ Ana Conda setzt sehr spezielle Prioritäten: „Was ist schon ein gutes Leben gegen einen gelungenen Abgang!“

Doch zunächst kommt der Aufstieg. Stolz präsentiert Falco seinem zukünftigen Manager und viel wissenden Erzähler Horst Bork (Andreas Berg) seinen Song „Helden von heute“. Dieser ist mäßig begeistert, lässt sich aber noch die geplante B-Seite „Der Kommissar“ vorspielen. Anders als Bork glaubt Falco nicht an einen Erfolg des Songs, der später Nummer eins in Österreich, Deutschland und Japan werden wird: „Das spielt kein Radio-Sender. Da geht es um Kokain.“

Der Song bringt die 80er zum Leben. Breakdance und Wiener Schnauze vor einem amerikanischen Polizeiwagen. Ana Conda ist in ihrem Element. Und Falco wirkt souverän. Er scheint zu wissen, worüber er singt. Jeanny wirkt eher irritiert, mimt aber auch kurz den Kommissar vor Falco, um dann kopfschüttelnd wegzugehen.

Der große Popmeister nimmt es nicht übermäßig ernst mit den Drehterminen. Das treibt Manager Bork bei den Arbeiten zu „Rock me Amadeus“ an den Rand der Verzweiflung. Die Schminkarbeiten laufen seit 7 Uhr. Um 13 Uhr kommt Falco, stolz wie ein Monarch. „Ich kann nix dafür. Mein Hund hat verschlafen“, sagt er. Dann kann sich der extravagante Star auch nicht mit der Kombination von Anzug und Mozart-Perücke anfreunden: „Ich stell' mich doch nicht als Touristen-Attraktion ins Schaufenster und lass‘ mich als Mozartkugel rollen!“ Aber schließlich entsteht doch das Video zum ersten deutschen Song an der Spitze der US-Charts. Langsam bricht die steile Karriere Falcos Psyche.

Das Publikum liebt die Inszenierung förmlich, obwohl diese anfangs ein paar Längen hat. Der Besuch lohnt für Falco-Fans, Freunde der 80er und Leute, die sich für Extrempersönlichkeiten interessieren. Am 3. Juni um 15 Uhr kommt die Show noch einmal ins Musicaltheater. Eintritt: ab 43,90 Euro. Tickethotline: 01806/777 111.