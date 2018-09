„Innenstadt steht vor einem historischen Umbruch“

Bremen - Von Jörg Esser. Die Bremer Innenstadt steht vor einem gewaltigen und radikalen Umbau. Vor einem Umbau mit einem Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro. Der Bremer Investor und Unternehmer Kurt Zech spricht von einem „historischen Umbruch der Innenstadt“.

Zech ist mit seinen Plänen für eine „City-Galerie“ ein Hauptakteur des Umbaus. Er will das Parkhaus Mitte abreißen und – rund um das Karstadt-Haus und das Kaufhof-Gebäude – ein neues Innenstadt-Quartier schaffen, in dem nicht allein der Einzelhandel die prägende Rolle spielt. Auch die Familie Jacobs spielt mit. Mit dem „Balge-Quartier“ plant der Investor Dr. Christian Jacobs den Brückenschlag vom Jacobs-Stammsitz an der Obernstraße über die Langenstraße zur Weser. Nach der Stadtwaage und dem Kontorhaus hat er an der Langenstraße das „Essighaus“ in seine Planungen mit aufgenommen. Sein Quartier wächst.

Die Sparkasse räumt ihr Areal am Brill, das „Bremer Carree“ wird unter anderem mit dem Modehaus Appelrath Cüpper neu belebt, aus dem Lloydhof will die Investorengruppe „Denkmalneu“ ein „lebendiges Haus“ machen.

Die vielen Bausteine sollen zusammengefügt, neue Ankerpunkte gesetzt, zukunftsfähige Urbanität entwickelt werden. Genau dafür hat Zech die Ideenmeisterschaft „#MitteBremen“ ins Leben gerufen. Fünf Tage lang haben 32 internationale Experten, Architekten und Stadtplaner Entwürfe für das Bremer Zentrum der Zukunft entwickelt. Vielfältige Architekturansätze zeigen Möglichkeiten für neue Nutzungen auf, schaffen Verbindungen und Sichtachsen und geben der Innenstadt neue Orte der Begegnung.

Es geht unter anderem darum, „junge Menschen in die Stadt zu bringen“, sagte Professor Christiane Thalgott, Architektin, Stadtplanerin und Vorsitzende des Wettbewerbs-Ideenrats, am Freitagnachmittag im Haus der Bürgerschaft bei der Abschlusspräsentation der Ideenmeisterschaft.

Wissenschaft und Technik seien die Medien und die Themen, die junge Leute bewegten. Attraktive, konzentrierte und sichtbare Angebote sollen geschaffen werden, da seien sich alle Teilnehmer des Wettbewerbs einig.

Und Bremen müsse eine Verbindung über die Wallanlagen hinaus in die Stadt und in die Stadtteile schaffen. Die Wallanlagen erwiesen sich häufig als „grüne Barriere“ oder gar als „grüne Hölle“. Mobilitätskonzepte jedenfalls müssten bei der Neustrukturierung der Bremer Mitte bedacht werden.

„Ich bin unheimlich beeindruckt von den Ergebnissen“, sagte Zech. Und weiter: „Die Ideenansätze sind mit dem Ziel entwickelt worden, sofort ins Handeln zu kommen.“ Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) ergänzte: „Es gibt ganz viele einzelne Vorhaben, die wir gemeinsam denken müssen.“ Es gelte, für die Innenstadt Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln und das Besondere zu suchen.“ Günthner warb schließlich für einen „Schulterschluss von Stadt und Investoren“.

Bausenator Joachim Lohse (Grüne) sagte, die Innenstadt müsse zu einem dauerhaft spannenden Ort werden, der Menschen anzieht. „Bremen braucht mehr Drama.“ Und er plädierte dafür, das Parken aus dem Herzen der Stadt an die Ränder der City zu verlegen, um dann im Zentrum mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen.

www.mittebremen.de