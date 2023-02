Bremen: Verkaufsgespräche zum Parkhaus Mitte können beginnen

Von: Elisabeth Gnuschke

Das Parkhaus Mitte soll von der einen städtischen Gesellschaft in die Hände einer anderen wechseln – von der Brepark zur Brebau. Letztere soll sich dann für die Umgestaltung der Bremer City ins Zeug legen. © Kuzaj

Die Verkaufsgespräche zum Parkhaus Mitte zwischen den beiden städtischen Gesellschaften Brebau und Brepark können beginnen. Hintergrund des Verkaufs ist die weitere Entwicklung der Bremer Innenstadt.

Bremen – Vollmundig sprachen Bürgermeister und Ressorts am Freitag von „Meilenstein für die Bremer Innenstadt“ und – wie so häufig – von einem „guten Tag“. Das, was sie so in Entzücken versetzte, war allerdings lediglich eine Absichtserklärung. Ein „Letter of Intent“, zu welchen Rahmenbedingungen die kommunale Wohnungsgesellschaft Brebau in Kaufvertragsverhandlungen mit der ebenfalls kommunalen Brepark zum Parkhaus Mitte eintreten kann.

Es geht also erstmal um Gespräche, noch nicht um den Verkauf. Den peilen die Beteiligten für den Spätsommer an. Und den Baubeginn? Nun, den halten sie bei dem Thema, das sich bereits seit Jahren hinzieht, 2026 für realistisch, hieß es.

Der Senat hatte im November verkündet, dass die Brebau das richten soll, was Bauunternehmer Kurt Zech seit Jahren vergeblich versucht hat. Es geht um den geplanten Abriss des Parkhauses zugunsten eines Neubaus für „vielfältige Nutzungen“ und die Umgestaltung der City – ein Projekt, das noch meilenweit entfernt ist. Der Haken an der Sache: Für den „großen Wurf“ zur City-Umgestaltung braucht es die benachbarte Kaufhof-Immobilie. Doch am Eigentümer, dem Frankfurter Immobilienunternehmen DIC, biss sich schon Zech die Zähne aus, der Verkauf scheiterte.

Offenbar denkt Bremen jetzt eine Nummer kleiner, trotz des gepriesenen „Meilensteins“. Man bleibe zwar mit den Nachbarn (also DIC) im Gespräch, doch das Neubau-Projekt beziehe sich nur auf das Parkhaus-Grundstück, sagte Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne).