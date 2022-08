32-Jähriger vermisst: Bei Wette in die Weser gesprungen und untergegangen

Von: Marcel Prigge

Teilen

Derzeit wird ein 32-jähriger Mann in Bremen vermisst. Er ist bei einer Wette in der Innenstadt in die Weser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Die DLRG, Polizei sowie Feuerwehr sucht nach dem Mann. (Symbolbild) © KS-Images.de/Karsten Schmalz /Imago

Aufgrund einer Wette ist ein 32-jähriger Mann in Bremen mitten in der Innenstadt von einer Brücke in die Weser gesprungen. Seitdem wird er vermisst.

Bremen – Wegen einer Wette wird ein 32-Jähriger in Bremen vermisst. Am Samstagabend, 14. August 2022, sprang der Mann in der Innenstadt von einer Brücke in die Weser. Seitdem wird er vermisst – die Suche von Feuerwehr und Polizei verlief bisher erfolglos.

32-Jähriger in Bremen vermisst: Wegen einer Wette in der Innenstadt in die Weser gesprungen

Wie die Beamten mitteilen, stand der Mann am Samstag gegen 22:30 Uhr mit einem 44 Jahre alten Freund auf der Bürgermeister-Smidt-Brücke in Bremen. Laut Aussagen von Passanten und dem 44-Jährigen, wetteten sie, wer von den beiden sich traut, zur Abkühlung von der Brücke in die Weser zu springen.

Mann springt nach Wette in die Weser: Suche wird fortgesetzt

Der Jüngere habe sich daraufhin die Schuhe ausgezogen und sei ins Wasser gesprungen. Der Mann verschwand mit der Strömung. Bis in die Nacht suchten Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und DLRG vergeblich nach dem Mann. „Die Maßnahmen werden heute fortgesetzt“, heißt es im Einsatzbericht.

Weitere Blaulichtmeldungen: Frau fährt mit Auto in Regionalzug – Traktor schiebt Auto gegen Baum – Unfall mit 300 km/h

Eine Seniorin und ihr Toyota kollidieren am Samstag, 13. August 2022, mit einem querenden Regionalzug. Der Unfall ereignet sich an einem unbeschrankten Bahnübergang auf der Kreisstraße 55 zwischen Lüder und Langenbrügge im Landkreis Uelzen. Die Frau wurde leicht verletzt.

Ein Traktorgespann hat am Samstag, 13. August 2022, in Braunschweig ein Auto gegen einen Baum geschoben. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt und alle drei Insassen kamen mit teilweise schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Freitagnachmittag, 12. August 2022, verunglückt ein 24-Jähriger mit seinem Sportwagen bei einer Geschwindigkeit von rund 300 km/h auf der A27 bei Loxstedt (Landkreis Cuxhaven). Verletzt werden jedoch weder er noch andere Verkehrsteilnehmer.