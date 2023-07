Inklusives Projekt: Torhaus 1 nimmt Gestalt an

Von: Elisabeth Gnuschke

Richtfest für das Torhaus 1: Hier baut der Martinsclub ein inklusives Mehrzweckhaus. © Martin von Minden/Martinsclub

Bremen – Und plötzlich ging’s ganz schnell: Nach Verzögerungen am Anfang folgt ein schneller Baufortschritt beim Projekt Torhaus 1 des Martinsclubs. Wo vor kurzem noch eine tiefe Baugrube in Walle klaffte, ragt nun ein Gebäude mit fertigem Dachstuhl in die Höhe. Das Torhaus 1 wächst, so dass der Martinsclub Bremen, der den Bau des inklusiven Mehrzweckhauses verantwortet, zum Richtfest bat.

Einen kreativen Vergleich zum raschen Baufortschritt wagte beim Richtfest Sebastian Jung, Mitglied der Martinsclub-Geschäftsleitung: „Es ist ein bisschen wie mit einer Flasche Ketchup: Erst kommt lange nichts, dann geht alles ganz schnell. Nachdem sich das Projekt wegen Unstimmigkeiten im Genehmigungsverfahren jahrelang verzögert hatte, liegen wir aktuell gut im Plan, es geht sogar schneller voran als gedacht. Der Martinsclub dankt daher allen, die an den Arbeiten beteiligt sind.“

Der Baustart erfolgte im November 2022, im März war der Grundstein zum Torhaus 1 gelegt worden. Eigentlich sollte das Haus schon in diesem Sommer eröffnet werden, doch mit der Stadt gab es unterschiedliche Auffassungen über die genaue Ausgestaltung des Torhauses. Der Krieg in der Ukraine, Material- und Handwerkermangel waren weitere Probleme. So zog sich das Projekt hin, zwischendurch hatte der Martinsclub gar einen Ausstieg erwogen, wie Sebastian Jung im Mai 2022 im Gespräch mit unserer Mediengruppe sagte. Doch schließlich hielt der Club am „Herzensprojekt“ fest. Ganz am Anfang war man von drei Millionen Euro Baukosten ausgegangen. Doch nun dürften es wohl um die 40 Prozent mehr werden.

Inzwischen läuft es rund auf der Baustelle. Im Frühjahr 2024 soll im Torhaus 1 eine inklusive Kneipe ihren Betrieb aufnehmen. Menschen mit und ohne Behinderung werden das Lokal gemeinsam bewirtschaften. Diese Gastwirtschaft, Nachfolgerin einers ehemaligen Vereinsheims, soll neben dem gastronomischen Angebot auch ein offener, sozialer Treffpunkt für den Stadtteil Walle sein und als Veranstaltungsraum dienen, betonte der Martinsclub.

Offen ist noch, wie die Kneipe heißen soll. An der Namensfindung können sich alle Interessierten beteiligen. Dazu hat der Martinsclub mehrere Vorschläge eingeholt und eine Vorauswahl getroffen. Zur Wahl stehen: „Tante Martin“, „Maller Witte“, „Martins Clause“, „Wallachei“ und „Zur lustigen Martina“. Wer möchte, kann an der Abstimmung teilnehmen – per E-Mail unter „r.klosa@martinsclub.de“ oder auch per Telefon unter 0421/57232477. „Der Vorschlag mit den meisten Stimmen gewinnt“, sagte ein Sprecher.

Im Obergeschoss des Torhauses 1 entstehen zudem acht barrierefreie, teils rollstuhlgerechte Wohnungen. Als Bauherr ist der Martinsclub einer von mehreren Akteuren, die in Zusammenarbeit mit der „Bürgerinitiative Waller Mitte“ den ehemaligen Dedesdorfer Platz unter dem Namen „Waller Mitte“ neu gestalten.

Der Martinsclub ist einer der größten Träger der Behindertenhilfe in Bremen und wurde 1973 gegründet. Er bietet heute Wohnbetreuung, Schulassistenz, Jugendhilfe, Pflege, Bildung, Freizeit, zwei inklusive Gastronomiebetriebe und mehr an. Der Verein beschäftigt rund 1 200 Mitarbeiter. Er ist in mehreren Bremer Stadtteilen und auch in Syke vertreten. gn