Militärflugzeuge: Airbus drosselt die A400M-Produktion in Bremen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wie geht es weiter bei Airbus in Bremen? Eine Frage, die dieser Tage für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat – nicht zuletzt bei den Beschäftigten. Bei einem IG-Metall-Aktionstag hatten Mitarbeiter symbolische „Arbeitspakete“ aufgestellt. Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte angekündigt, die Bremer Airbus-Belegschaft bei ihrem Werben um mehr Arbeit für das Werk zu unterstützen.

Im Fokus stehen die Flugzeuge, die in Bremen gebaut werden – beim Militärtransporter A400M war man offenbar von höheren Absatzzahlen ausgegangen. Airbus-Mitarbeiter werden nicht müde, die spektakulären Flugeigenschaften des Modells zu betonen – „sowas finden Sie nirgendwo sonst“.

Aber dennoch: „Es ist kein ganz leichtes Programm“, sagt Jens Franzeck, Leiter des A400M-Standorts Bremen. Und: „Wir haben beschlossen, das Programm zu strecken.“ Die Lieferkette werde „verlangsamt“.

Hunderte von Leiharbeitern mussten im Zusammenhang mit der Produktionsdrosselung in Bremen schon gehen. Und auch für manche Airbus-Mitarbeiter stehen offenbar sehr deutliche Veränderungen an – sprich: Versetzungen in andere Abteilungen oder an andere Standorte. Das kann die Flügelausrüstung in Bremen sein, es kann aber auch bedeuten: Arbeitsplatz fortan in Nordenham oder Hamburg.

Deutschland ist der größte Kunde für den A400M

Die Produktion wird gedrosselt, um zu verhindern, dass es – Stand: jetzt – 2024/25 zu einem Produktionsstopp kommt. Ein Wiederanfahren der Produktion zu irgendeinem späteren Zeitpunkt gilt als noch komplizierter. Mit der Drosselung geht eine Streckung der Produktion bis Ende der 20er-Jahre einher, heißt es.

Sieben Luftwaffen haben insgesamt 174 Maschinen des Typs A400M bestellt; größter Kunde ist Deutschland mit 53 Maschinen. „Wir haben die Ambition, dass wir mehr verkaufen wollen“, sagt Franzeck. Nur: „Es hat noch niemand unterschrieben.“ In Bremen wird der – komplexe – A400M-Rumpf gebaut. „Wir haben in diesem Jahr den 100. Rumpf ausgeliefert.“

Beim Rückblick auf 2018 spielt für Franzecks Kollegen Oliver Juckenhöfel, den Chef des Airbus-Defence-and-Space-Raumfahrtstandorts Bremen und Leiter des Bereichs „Orbitale Systeme und Weltraumerforschung“, der internationale Raumfahrtkongress IAC eine große Rolle. Der Kongress Anfang Oktober in Bremen war „ein Riesenerfolg“, sagt Juckenhöfel. Mit 20.000 Besuchern – darunter 6500 Fachbesucher – seien alle Erwartungen übertroffen worden.

Die Infrastruktur im All ist auch für die Erde von Bedeutung

„Raumfahrt boomt“, sagt Juckenhöfel. Das gelte „in kommerziellen Märkten und in Verteidigungsmärkten – weltweit“. Es sei „immer mehr Infrastruktur im Weltall“ – mit entscheidender Bedeutung für die Erde. Und diese Infrastruktur, die „muss man schützen“, so Juckenhöfel.

Am Airbus-Raumfahrtstandort Bremen wurde in diesem Jahr unter anderem das erste europäische Servicemodul (ESM) für das Raumschiff „Orion“ an die Nasa übergeben. Die US-Raumfahrtagentur will die „Orion“ 2020 auf die Reise zum Mond schicken.

200 Ingenieure von Airbus Defence and Space haben das ESM für die „Orion“ entwickelt und gebaut. Die 8,6 Tonnen Treibstoff des Moduls versorgen ein Haupttriebwerk und 32 kleinere Antriebe. Das ESM hat beim Start ein Gesamtgewicht von gut 13 Tonnen. Der Auftragswert liegt bei 390 Millionen Euro.