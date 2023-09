Infos durchgesickert: Parkhaus-Abriss in Bremen-Mitte in drei Jahren geplant

Von: Jörg Esser

Das Parkhaus Mitte: Aktuell wird ein Abriss in drei Jahren angepeilt. © Kuzaj

Der Abriss des Parkhauses Mitte ist längst beschlossene Sache. Doch es dauert. Jetzt ist ein Abrisstermin in die Öffentlichkeit getragen worden: 2026, in drei Jahren also.

Bremen – Es ist eine gefühlt unendliche Geschichte. Doch jetzt gibt es wieder einen Zeitplan für das Ende des Parkhauses Mitte in der Bremer Innenstadt. Der Abriss sei in drei Jahren geplant, 2026 also. Diese Information sickerte in die Öffentlichkeit.

Bis die geplanten Neubauten wirklich fertig sind, dauere es dann aber weitere drei Jahre, wird der Geschäftsführer der Projektgesellschaft für die Bremer Innenstadt, Carl Zillich, zitiert.

Bevor das Parkhaus mit derzeit rund 1 000 Stellplätzen abgerissen werden kann, wird also noch viel Zeit vergehen und viel Wasser die Weser hinunterfließen. Zunächst einmal müssen die beiden städtischen Gesellschaften Brebau und Brepark ihre Verhandlungen über den Kauf des Parkhauses abschließen. Das solle in den nächsten Monaten geschehen, heißt es.

Bremer Spielchen: Brebau verhandelt mit Brepark

Rückblick: Ende Juni 2022 hatte der Senat den Verkauf des Parkhauses an den Bauunternehmer Kurt Zech nach fünf Jahren gestoppt. Der Unternehmer hatte 2017 angekündigt, dem Stadtzentrum einen neuen, attraktiven Kern mit dem Arbeitstitel „City Galerie” bescheren zu wollen. Zech wollte das Parkhaus Mitte abreißen und das gesamte Areal samt umliegender Gebäude umgestalten. Doch eine Einigung mit dem Eigentümer der Kaufhof-Immobilie, dem Frankfurter Immobilienunternehmen DIC, scheiterte. Die Stadt zog die Notbremse.

Im November verkündete der Senat, das Grundstück des Parkhauses Mitte jetzt in Eigenregie entwickeln und umgestalten zu wollen. Eben mit den beiden Gesellschaften. Ein paar Monate später wurde die Unterzeichnung eines „Letter of Intent“ als „guter Tag für Bremen“ bejubelt. Darin steht, zu welchen Rahmenbedingungen die kommunale Wohnungsgesellschaft Brebau in Kaufvertragsverhandlungen mit der kommunalen Parkhausgesellschaft Brepark zum Parkhaus Mitte eintreten kann.

Juryentscheidung nach den Sommerferien 2024

Der Haken beim geplanten City-Umbau sind die Eigentumsverhältnisse sowie die Erreichbarkeit von Parkplätzen oben auf dem Galeria-Gebäude. Die Probleme seien aber überwindbar, heißt es. Eigentümer des Galeria-Gebäudes ist das Frankfurter Immobilienunternehmen DIC, an dem sich schon Kurt Zech die Zähne ausbiss.

In dem Kaufhaus sind jetzt die Möbelkette Opti, der Elektronikanbieter Saturn und der Asien-Supermarkt „Go Asia“ untergebracht.

Bis Ende dieses Jahres soll ein Realisierungs- und Ideenwettbewerb ausgelobt werden, heißt es weiter. Was konkret auf dem Grundstück entstehen soll, entscheidet eine Jury nach den Sommerferien im Jahr 2024.