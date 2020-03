Corona-Krise in Bremen: Infektionsquote sinkt

Bremen – Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land Bremen hat sich statistisch gesehen verlangsamt. Verdoppelte sich die Zahl zum Stichtag 21. März noch in 4,2 Tagen, habe sich diese Quote zum 30. März entsprechend auf 9,6 Tage verlangsamt, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag.

Betrachtet wurde dabei jeweils ein zurückliegender Fünf-Tages-Zeitraum. Allerdings sei das kein Zeichen für Entwarnung, sagte Bovenschulte. „Das heißt nicht, dass es stagniert, sondern, dass sich im Moment der Aufwuchs nicht weiter beschleunigt.“ Das sei eine Momentaufnahme, ergänzte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Eine Steigerung der Fallzahlen bedeute, „dass wir irgendwann an unsere Grenzen kommen“.

Im Land Bremen gibt es 315 bestätigte Corona-Infektionen, davon 292 in der Stadtgemeinde Bremen und 23 in Bremerhaven (Stand: Dienstagabend). Davon sind 77 genesen. 15 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der Verstorbenen ist laut Bernhard auf fünf gestiegen. Drei davon lebten in einem Pflegeheim, in dem es weitere zwölf Verdachtsfälle (neun Bewohner, drei Mitarbeiter) gibt. In zwei weiteren Pflegeheimen sei jeweils eine Betreuungskraft infiziert. Aus elf Einrichtungen liegen Verdachtsfälle vor. Die Situation in der stationären Altenpflege bezeichnete die Senatorin als „besonders virulent“. Derweil ist auch eine am Wochenende aufgenommene Person in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Vegesack positiv auf das Virus getestet und isoliert worden, teilte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit.

Der Senat hat am Dienstag zudem beschlossen, den Abiturienten zwei Prüfungstermine zur Auswahl anzubieten, sagte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Der erste Zeitraum beginnt am 22. April, der zweite am 12. Mai. Schüler müssen sich zuvor entscheiden, welchen Zeitraum sie für ihre Prüfungen wählen. Zudem gibt es einen Nachschreibtermin vom 15. bis 20. Juni. Dafür sei ein ärztliches Attest notwendig. In der Stadt Bremen bereiten sich rund 2 470 Schüler auf das Abitur vor.

Neben den Schulen sind auch alle Kitas in Bremen seit 16. März geschlossen. Die April-Beiträge für Krippen und Horte sowie die Mittagessenpauschalen in Kitas sollen erstattet werden. Auch das hat der Senat beschlossen. Rund 8 500 Kinder sind in der Stadt betroffen. je