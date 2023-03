In zwei Stunden zweimal festgenommen: Ladendieb beschäftigt Polizei

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Das nennt man wohl einen Wiederholungstäter: Obwohl er bereits einmal festgenommen wurde, schlug ein Ladendieb zwei Stunden später am Bremer Hauptbahnhof erneut zu.

Bremen – Bundespolizisten haben am Donnerstag, 2. März 2023, einen hartnäckigen Ladendieb zweimal innerhalb von zwei Stunden im Bremer Hauptbahnhof festgenommen. Der Mann war den Beamten bereits am Morgen aufgefallen, als der 59-Jährige in einer Drogerie eine Powerbank, ein Buch, Kopfhörer und Rasierer im Wert von 40 Euro mitgenommen hatte, ohne zu bezahlen.

Bundespolizisten nahmen am Bremer Hauptbahnhof einen notorischen Ladendieb gleich zweimal innerhalb weniger Stunden fest. © Ingo Wagner/dpa

Die Beamten kannten den Mann bereits und entließen ihn mit einer Strafanzeige. Doch das beeindruckte den Ladendieb offenbar wenig – er schlug zwei Stunden später einfach wieder zu. Diesmal ließ er laut Polizei eine Halskette und ein Armband im Wert von 28 Euro in einem Schmuckgeschäft im Bahnhof mitgehen.

In zwei Stunden zweimal festgenommen: Ladendieb beschäftigt Polizei am Bremer Hauptbahnhof

Bereits in der Vergangenheit sei der Mann straffällig geworden, mal fanden die Beamten eine fremde Geldbörse mit Dokumenten und Bankkarten bei ihm, mal den Reisepass einer Frau aus Stuhr. Ende Januar nahm er scheinbar wahllos zehn Gegenstände im Wert von 46 Euro aus einer Bahnhofsdrogerie mit, so die Polizei in Bremen.

Weitere Meldungen von Feuerwehr und Polizei aus Bremen: Vor dem Landgericht Bremen hat am Mittwoch der Prozess gegen sechs Personen aus Bremen begonnen. Dabei dreht sich alles um die Frage: Haben 6 Bremer den Staat um Millionen betrogen?

Und: Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn bei Bremen ereignet, ein Auto war auf der A1 in Brand geraten.