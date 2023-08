In Teppich eingerollte Leiche: „Cold Case“ aus Bremen bei „Aktenzeichen XY“

Fall aus dem Jahr 2002

+ © Polizei Bremen Ein Fahndungsplakat weist auf den bis heute ungelösten Fall aus dem Jahr 2002 hin. © Polizei Bremen

Eine Leiche wird an der Weser angespült. Sie ist ein einen Teppich eingewickelt und wirft bis heute Fragen auf. Den 20 Jahre alten Fall greift nun „Aktenzeichen XY“ wieder auf.

Bremen – In der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ ist am Mittwoch, 16. August, ein Fall aus Bremen mit dabei. Rabea Berstermann, die Leiterin der Mordkommission „Carpet“, stellt den mehr als 20 Jahre zurückliegenden Fall in der Sendung ab 20:15 Uhr vor, berichtet die Polizei Bremen.

Und das sind die Details des „Cold Case“: Im Sommer vor 21 Jahren, am 30. Juli 2002, wurde im Hafen des Segelvereins Weser e.V. in Bremen eine Leiche gefunden, die in einen Teppich und andere Materialien gewickelt war und aus der Weser geborgen wurde. Die Obduktion ergab, dass es sich um eine junge Frau handelte, die bereits seit etwa vier Wochen im Wasser trieb.

Leiche in der Nähe des Bremer Weserstadions in der Weser gefunden

Es ist immer noch unklar, ob die Leiche in der Nähe des Bremer Weserstadions in die Weser gebracht und beschwert wurde oder ob sie möglicherweise aus Niedersachsen kommend durch die Weser bis zum Segelverein trieb. Die Identität der Frau sowie die Hintergründe der Tat konnten bisher nicht ermittelt werden, trotz mehrjähriger Arbeit der Mordkommission, heißt es vonseiten der Polizei. Selbst eine Gesichtsrekonstruktion konnte die Identität der Frau nicht enthüllen.

Durch die gemeinsame Kampagne „Identify Me“ des Bundeskriminalamts (BKA) mit der niederländischen und belgischen Polizei sowie die Ausstrahlung des Falles bei „Aktenzeichen XY“ hoffen Berstermann und ihr Ermittlerteam auf neue Hinweise. Die Hoffnung: Nach über zwei Jahrzehnten der Aufklärung des Falles näher kommen.

Der Leichenfund von 2002 erinnert viele Bremer an die zerstückelte Leiche von Ekaterina B, die im Frühjahr 2022 ebenfalls in der Weser gefunden wurde – in einem Koffer in Bremerhaven.

Polizei bittet im Zuge der „Aktenzeichen XY“-Ausstrahlung um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Bremen bittet im aktuellen Fall nun erneut um Hilfe: Wer erkennt die Frau auf dem Fahndungsplakat? Wer kann Informationen über den Täter liefern? Wer kann etwas zu den abgebildeten Gegenständen sagen? Der Bremer Fall wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

+ Die Polizei bittet in dem Fall um Hinweise von Zeugen. © Polizei Bremen

Zeugen können Hinweise auf der Website des BKA unter www.bka.de/IdentifyMe abgeben oder sich an die örtliche Polizeidienststelle wenden, in Bremen unter der Rufnummer des Kriminaldauerdienstes der Polizei Bremen (0421) 362-3888.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.