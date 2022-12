Primark schließt Filialen in Deutschland – auch in Bremen?

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Steht Primark vor dem Aus? Die beliebte Modekette muss heftige Umsatzeinbußen verbuchen – und schließt jetzt in Deutschland Filialen. Auch in Bremen?

Bremen – Die in Deutschland beliebte Modekette Primark ist am Straucheln: Nach heftigen Umsatz-Einbußen in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen angekündigt, mehrere Filialen in Deutschland schließen zu wollen. Zunächst sollen zwei dichtgemacht werden – in Berlin und im hessischen Weiterstadt – weitere sollen folgen. Auch wie es mit der Primark-Filiale in Bremen weitergeht, ist unklar.

Primark-Sprecherin Julia Ley erklärte auf Nachfrage der Kreiszeitung: „Deutschland bleibt für Primark ein wichtiger Markt mit viel Potenzial. Wir sind weiterhin flächendeckend vor Ort vertreten[...]. Es ist Primarks Ziel, das Deutschlandgeschäft wieder langfristig profitabel zu machen.“ Man wolle nun die Stores weiterentwickeln und die Verkaufsflächen optimieren, so Ley. Wie viele Primark-Filialen noch geschlossen werden sollen, ist aktuell nicht bekannt. Derzeit gibt es 32 Primark-Stores in Deutschland.

Die Modekette Primark schließt in Deutschland mehrere Filialen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Primark schließt Filialen in Deutschland: Umsatz-Einbußen um mehr als die Hälfte

Der Textil-Discounter hat nach Angaben der Nachrichtenseite watson.de seit Jahren mit rückläufigen Umsatz-Zahlen zu kämpfen. In Deutschland schrumpfte der Erlös von 926 Millionen Euro im Jahr 2019 in zwei Jahren um mehr als die Hälfte – auf 380 Millionen Euro. Hinzu kommen die Corona-Folgen sowie die gestiegenen Energiepreise.

Auch dass Primark das Online-Geschäft verschlafen hat, sehen viele Experten als Grund für die Umsatz-Einbußen. Zwar will der irische Konzern mit Sitz in Dublin nach wie vor auf einen Online-Shop verzichten, mit einem „Click and Collect“-System den Kunden aber die Möglichkeit geben, die Ware im Internet zu bestellen und dann im Laden vor Ort abzuholen.

Insider: Primark hat den deutschen Markt überschätzt

Einen weiteren Grund für die Primark-Probleme führt ein ehemaliger Mitarbeiter des Mutterkonzerns ABF gegenüber der Wirtschaftswoche an: „ABF hat, geblendet von den Anfängen, den deutschen Markt überschätzt. Damit wich der Konzern signifikant von der Strategie ab, die er in anderen Ländern verfolgte.“ Primark habe den Fehler gemacht, in zu viele Städte zu expandieren. Dort habe man dann zu große Läden gepachtet und zu viel Ware angeboten.

Droht Primark in Bremen dasselbe Schicksal wie Görtz?

Erst Görtz, nun auch Primark? Im September wurde bekannt, dass der Hamburger Schuhhändler Görtz in finanzielle Schieflage geraten war. In Bremen werden im kommenden Jahr deshalb aller Voraussicht nach drei der Filialen schließen – am Domshof, im Hauptbahnhof und in der Waterfront.