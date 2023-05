In Kultkneipe: Bremer stellt Teil seiner Plastiktüten aus

Von: Andree Wächter

Neue Plastiktüten sind seit 2022 in Deutschland verboten. Doch die alten sind ein Sammlerobjekt. In Bremen gibt es jetzt eine Ausstellung dazu.

Bremen – Früher gehörte sie zu jedem Einkauf dazu: die Plastiktüte. Dabei erfüllte sie zwei Funktionen. Zum einen war sie praktisch, um die Ware zu tragen und zum anderen war sie auch ein Werbeträger. Jedes Kaufhaus wie Karstadt, Hertie und Dodenhof hatten ihre eigenen bedruckten Plastiktüten. Als Kind wusste man immer, wo Mama und Papa einkaufen waren.

Wie alles, was bedruckt ist, weckten Plastiktüten auch die Sammelleidenschaft. Einer von ihnen ist Jürgen Francke. Vor über einem halben Jahrhundert hat er begonnen, Plastiktüten zu sammeln. „Angefangen hat es 1972 mit einer Tüte von den Olympischen Spielen. Dann wurden es immer mehr“, sagte der Bremer im Rückblick.

„Da war kein großer Anspruch dahinter. Ich fand das als 16-Jähriger einfach lustig und hatte auch einen Umweltgedanken: Wenn die Tüten bei mir sind, fliegen sie nicht in der Umwelt rum.“ Als Freunde von seiner Sammlung erfuhren, brachten sie ihm immer wieder ihre Tüten vorbei. Francke betont: „Ich bin kein Nerd. Das ist jetzt nicht meine Leidenschaft oder so.“

Einen Teil seiner Sammlung soll nun in der Bremer Kultkneipe Horner Eck ausgestellt werden. Alle Tüten auszustellen, ist in der kleinen Kneipe unmöglich. Immerhin besitzt der 67-Jährige heute etwa 60.000 Plastiktüten. Größer wird die Sammlung nicht mehr, denn seit dem 1. Januar 2022 ist die Ausgabe von Plastiktüten in Deutschland verboten. Genauer gesagt dürfen „leichte Plastiktüten mit Wandstärken von 15 bis 50 Mikrometern nicht mehr in Umlauf kommen“, heißt es im neuen Verpackungsgesetz.

„Als das Verbot kam, war ich entspannt, ich hatte ja schon 60.000 Tüten. Außerdem finde ich das ökologisch gut und sinnvoll“, sagt Francke. Zwar war der Umgang mit Plastik noch ein anderer in den 1970er-Jahren, als er seine ersten Tüten sammelte, dennoch habe es schon damals ein Umweltbewusstsein gegeben. So erinnert er sich an die Partei Bremer Grüne Liste zurück, die 1973 gegründet und als erste grüne Partei in Deutschland 1979 in ein Landesparlament einzog.

Sammler Jürgen Francke hängt in der Kneipe „Horner Eck“ die erste Plastiktüte seiner Sammlung, die ein Motiv der Olympischen Spiele 1972 zeigt, an eine Wand. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Doch wo bewahrt man eigentlich 60.000 Plastiktüten auf? „Ich sage immer: Ich habe eine Sondermülldeponie im Keller“, scherzt der Sammler, der früher als Journalist arbeitete. Bis auf drei oder vier Exemplare seien alle Tüten noch in gutem Zustand. „Ich bin immer sorgsam mit ihnen umgegangen und halte sie von Licht und Wärme fern“, erklärt Francke. Die Tüten sind großteils in Umzugskartons gelagert.

In der Kneipe Horner Eck arbeitet Elard Lukaczik. Er ist Künstler und sprach vor etwa drei Jahren mit Francke über dessen Plastiktütensammlung. Gemeinsam fingen sie an, alle Tüten zu sichten und zu sortieren. „Das hat Jahre gedauert“, so Francke. „Eigentlich wollen wir die Masse zeigen, aber alle 60.000 sind nicht drin“, berichtet Lukaczik. Daher werden nun einige Tüten in Plexiglas eingerahmt, andere können stapelweise in Kisten durchgeblättert werden. Dass man aus Recycling aus Ausstellungen machen kann, zeigt Hannover.

Elard Lukaczik, Vorstand der Genossenschaft in der Kneipe „Horner Eck“ und Kurator der Ausstellung, steht hinter dem Tresen und betrachtet zahlreiche Plastiktüten von Sammler Jürgen Francke, die an der Wand in der Kneipe hängen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine Wand ist voll mit Tüten aus Bremen. „Ganz viele davon sind aus Bremer Läden, die es überhaupt nicht mehr gibt“, erzählt Francke. „Da sind schon viele Erinnerungsstücke mit dabei.“ Ebenfalls zur Sammlung gehört eine ganze Serie von der Kette Deutscher Supermarkt, die 1989 von Rewe übernommen wurde.

Die meisten Exemplare sind wild durchmischt: Tüten in Form einer überdimensionierten Briefmarke, eine Ein-Herz-für-Tiere-Tüte mit niedlichen Vierbeinern, eine Werder-Bremen-Tüte von 1984, eine Tüte der US-Raumfahrtbehörde NASA, oder auch eine Tüte des Bierherstellers Becks mit dem mittlerweile aus der Zeit gefallenen Slogan „Löscht Männer-Durst“.

Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt

Dass seine Tüten nun ausgestellt werden, freut Jürgen Francke sehr: „Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Eines Tages würde er gerne sogar alle seine Tüten auf einmal ausstellen. „Dafür bräuchte ich aber einen riesigen Raum. Sowas wie die Gleishalle am Güterbahnhof“, träumt der 67-Jährige.

Plastiktüten sind in Deutschland seit den 1960er-Jahren im Umlauf, Stand 2019 wurden laut Bundesumweltministerium rund 1,6 Milliarden Stück pro Jahr verbraucht. Während sie lange wegen ihrer reißfesten und wasserdichten Beschaffenheit beliebt waren, gerieten sie in den vergangenen Jahren immer mehr in Verruf. Der Grund: Die Produktion sowie die Verbrennung der Tüten verursachte jährlich Milliarden Tonnen an CO₂-Emissionen. Zudem sammelte sich in den Meeren der Plastikmüll, teils auf gigantischen Müllinseln an.

Franckes Ausstellung trägt den Namen „Mehrweg ist auch Einweg. Aufstieg und Fall der Plastiktüten“ und ist im Horner Eck zu sehen. Daneben gibt es im Mai und Juni Vorträge über Sammeln und Ordnungssysteme, über Plastiktüten und eine fiktive Währung aus Plastik. Mit Material der dpa.