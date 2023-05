Rauchwolke kilometerweit zu sehen: Feuer sorgt für Brandgeruch in ganz Bremen

Von: Marcel Prigge

Ab Freitagabend ist es zu einem Brand in einem Kleingartengebiet in Findorff gekommen. Den Geruch von Rauch konnten die Bewohner der Hansestadt noch kilometerweit wahrnehmen.

Bremen – Und wieder ein Großbrand in einem Kleingartengebiet in Bremen. Nachdem vor wenigen Wochen zuerst das Vereinsheim der Kleingärtner im Blockland gebrannt hatte, stand wenige Tage danach das Vereinsheim und Ausflugslokal Fresenbulten in Flammen. Am Freitagabend, 26. Mai 2023, roch es in Bremen wieder nach Feuer – und wieder brannte es in einem Kleingartengebiet.

Feuer sorgt für Brandgeruch in ganz Bremen: Parzelle brennt in Bremen-Findorff

Dieses Mal brannte eine Parzelle im Tulpenweg in Bremen-Findorff. Als die Feuerwehr eintraf, stand das massive Gebäude bereits in Vollbrand, berichtet Nord-West-Media TV. Glück im Unglück: Zwar befanden sich noch die Besitzer der Parzelle in dem brennenden Gebäude, die konnten sich den Angaben zufolge jedoch gerade noch rechtzeitig unverletzt nach draußen retten.

Feuerwehr kommt nicht direkt zum Einsatzort: Parzelle brennt komplett nieder

Besonders schwierig sei für die Feuerwehr die Anfahrt zur Parzelle gewesen. In den engen Wegen des Kleingartengebiets ließen sich die großen Einsatzfahrzeuge kaum manövrieren, heißt es vonseiten Tilman Behrens, Einsatzleiter der Feuerwehr Bremen. Bis direkt zum Brandort sei kein Fahrzeug gekommen. Dementsprechend hätten Schlauchleitungen verlegt werden müssen. Die betroffene Parzelle brannte komplett nieder, jedoch konnte ein Ausbreiten des Feuers auf umliegende Grundstücke verhindert werden.

Am Freitagabend, 26. Mai 2023, ist es in Bremen zu einem Brand in einem Kleingartengebiet gekommen. Es ist der dritte innerhalb weniger Wochen. © Nord-West-Media TV

Wie einige Personen in den sozialen Medien berichteten, war in den umliegenden Straßen kurz zuvor ein lauter Knall zu hören gewesen. Bestätigen konnte dies die Feuerwehr bislang noch nicht. Aber: Hinter der Parzelle sei ein Anbau, in dem von den Einsatzkräften Gasflaschen geborgen wurden, berichtet Behrens weiter. Die Brandursache ist dennoch bislang unklar.