In diesem Bremer Buch dreht sich alles um Hula-Hoop

Von: Thomas Kuzaj

Bremen – In diesem Buch, keine Frage, geht es richtig rund. Buchstäblich. Obwohl. . . buchstäblich? Bilder sagen ja oft mehr als viele Worte. Und hier stehen in der Tat Bilder im Fokus. Bilder von Menschen, die Hula-Hoop-Reifen benutzen (oder sie zumindest neben sich stehen haben, sicher ist sicher).

„Immer im Kreis“, so heißt das Buch folgerichtig – mit einem Untertitel, der noch genauer verrät, um was es sich dreht: „Wirbelnde Bilder von Tüdelband bis Hula-Hoop“. Die Bremerin Claudia Grabowski hat sie gesammelt, all diese Bilder von Menschen, die sich an und in kreisenden Bewegungen versuchen. Bilder aus einer Zeit, als es noch keine Digitalbilder und Handy-Fotos gab – Bilder aus einer Zeit, als Fotografien besondere Augenblicke und Inszenierungen „für die Ewigkeit“ festhalten sollten. Manche von ihnen landeten in Bilderrahmen, andere in Alben, wieder andere wurden als Ansichtskarte vervielfältigt. Im Zeichen des Reifens – viele der Bilder sind Amateurfotos, wie man das damals nannte; andere stammen von Profis.

Claudia Grabowski ist eine leidenschaftliche Sammlerin. Sie sei „fast jedes Wochenende auf Flohmärkten“ unterwegs, so die gelernte Videojournalistin im Gespräch mit unserer Zeitung. So stöbert sie die historischen und oft ursprünglich privaten Fotografien auf, die Geschichten erzählen, aber nicht immer gleichermaßen einfach zu entschlüsseln sind – das wird beim Rundblick durch den Band „Immer im Kreis“ schnell deutlich.

Flohmarkt-Fundstücke geben Einblicke in unsere Kulturgeschichte

Aus ihrer beständig wachsenden Sammlung hatte Grabowski im Jahr 2021 zum ersten Mal einen Bildband gemacht: „Frauen, die schaukeln – Bilder vom Schwungholen und Freisein“, erschienen im Bremer Schünemann-Verlag. Die ältesten Bilder stammten aus den 1880er Jahren, die jüngsten aus den Swinging Sixties. Die schwungvolle Zusammenstellung mit einer kleinen kulturgeschichtlichen Betrachtung fand weit über Bremen hinaus Beachtung.

Ein Riesen-Echo also – und Schwung für ein weiteres Projekt, für den neuen Band „Immer im Kreis“ (168 Seiten, Preis: 18 Euro) eben, der wieder im Bremer Schünemann-Verlag erschienen ist. Die Bilder schlagen einen Bogen von der Zeit um 1900 bis in die 60er Jahre, aufgenommen wurden sie einst beispielsweise in Deutschland und Frankreich, Italien und England, Russland und den USA. Und so weiter, und so fort. Auch Aufnahmen aus Bremen und Delmenhorst sind dabei. Manchmal lässt sich der Ursprungsort auch nicht feststellen, was in der Regel den Reiz der Sache nur erhöht – ein kleines Geheimnis schadet dem Schwung nicht.

Und nun? Die Sammlung, so Grabowski, gäbe noch weitere Zusammenstellungen her. „Schlafende Menschen“, das könnte ein Thema sein. Oder: „Sackhüpfen“. Schauen wir mal. . .