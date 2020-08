In der Hitze aufs Bremer Wasser

Auf der Brücke: Kapitän Bodo Bass steht an dem großen Steuerrad der „Gräfin Emma“ und schippert die Passagiere auf einer Rundfahrt in den Neustädter Hafen.

Bremen – Im Neustädter Hafen und zugleich im Weltgeschehen: „Die ,Albatross‘ mit Heimathafen Nassau ist 205 Meter lang und 25 Meter breit“, sagt Bodo Bass (74), Kapitän der „Gräfin Emma“. Die „Albatross“ mit Platz für mehr als 800 Passagiere sitzt wegen Corona in Bremen fest. Das erfahren knapp 90 Teilnehmer einer Rundfahrt vom Martinianleger in den Neustädter Hafen. Den von der Reederei „Hal över“ angebotenten Trip haben wir für unsere Serie „Sommermomente“ begleitet.

Jasmin Stuwe (36) aus Bremen hat schon häufiger Hafenrundfahrten gemacht. Es sei sehr interessant, was man hier erfahre, sagt sie. Kurz danach fällt der Blick auf graue Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen, die für den Abtransport bereitstehen. Per Seeweg geht es für sie nach Emden und dann zur Installation auf die Nordsee, 18 Kilometer vor Borkum.

Sommermomente: Entspannung in der Mittagssonne

Ein wunderbarer Sommertag, die Mittagssonne scheint auf die Weser. Auf dem Wasser ist nichts los. Eine entspannte Fahrt für Kapitän Bass (74), der das große Steuerrad dreht. „Die ,Gräfin Emma‘ ist das einzige Schiff mit großem Ruder in der Flotte“, sagt er. Da muss man Kraft hineinstecken. An diesem heißen Tag ist es auf der Brücke und auch in den überdachten Bereichen des Weserschiffes angenehm kühl. Im Sitzbereich hinter der Brücke ist jeder zweite Tisch wegen Corona gesperrt.

Sommermomente: Die großen Schiffe und die letzte Flut

Schon auf der Hinfahrt zum Neustädter Hafen erfahren die Gäste einiges über die maritime Gegenwart und Geschichte des Bremer Hafengebiets. Zum Start geht es an der „Alexander von Humboldt“ vorbei, 1906 als Feuerschiff gebaut, später Jugend- und Ausbildungsschiff und Werbeträger mit grünen Segeln für Beck’s Bier. Ein weiterer Blick in die Geschichte: Der Name der Teerhof-Insel geht zurück auf Werften ab dem 15. Jahrhundert, die dort Fugen mit Teer abdichteten. Wegen der Brandgefahr wurde privates Teeren aus dem damaligen Stadtgebiet verband.

Auch Strukturwandel und Modernisierung sind Themen, etwa die Klöckner Stahlwerke, 2006 mit Arcelor Mittal fusioniert. Von 6 000 Mitarbeitern blieben nur 3 600. Das Bremer Stahlwerk eines rentabelsten im Konzern, sagt Bass. „Die Produktion einer Tonne Rohstahl dauert hier nur wenige Minuten.“ Martin Hartmann aus Wetzlar sagt: „Am spannendsten sind die Geschichten zu den ganzen Firmen.“

Seit kurzem ist auflaufend Wasser. Der Höhepunkt wird am Abend um 18 Uhr erreicht, sagt der Kapitän. „Die großen Schiffe kommen mit der letzten Flut in den Neustädter Hafen. Die brauchen das, wenn die voll beladen sind.“

Bass hat ein Berufsleben auf großer Fahrt hinter sich. Die letzten Schiffe, die er gefahren habe, hätten Platz für 18 000 Container geboten. Er fuhr unter anderem nach Amerika, Ostasien und Australien, stammt ursprünglich aus Berlin, hat aber seit 50 Jahren seinen Wohnsitz in Bremen. Als er mit 65 in Rente ging, wollte er noch nicht ganz aufhören. So fährt er seither von April bis Oktober für „Hal över“.

Unterstützt wird Bass von Steuermann Daouda Tidjani (63) aus Ghana, in der Sommersaison in Bremen tätig. Auch er kommt aus der großen Fahrt mit Container-Schiffen und Tankern.

Sommermomente: „Hal över“ steuert Bremerhaven an

Tidjani übernimmt zeitweise das Steuer, macht das Schiff beim Anlegen fest und klappt Antennen ein, wenn es bei erhöhtem Wasserstand unter der Bürgermeister-Smidt-Brücke hindurchgeht.

Rundfahrten mit der „Gräfin Emma“ ab Martinianleger starten um 11.45, 13.30 und 15.15 Uhr und am Wochenende sowie feiertags zudem noch um 10.15 und 16.15 Uhr statt. Der Fahrpreis pro Person liegt bei 13 Euro. „Hal över“ bietet weitere Törns an, etwa nach Bremerhaven, wo auch eine Rundfahrt zum Containerterminal und den Seehundbänken möglich ist. Am 16. September ist eine Rundfahrt in die Industriehäfen geplant. Start: 16.45 Uhr.

Es herrscht Reservierungspflicht (Telefon: 0421/33 89 89 oder www.hal-oever.de). Es gibt keinen Fahrkartenverkauf an Bord. Die Platzzahl ist wegen Corona auf ein Drittel bis die Hälfte reduziert.

Von Martin Kowalewski