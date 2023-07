„In den Sonnenuntergang“: „Fury in the Slaughterhouse“ auf der Bremer Seebühne

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Mit dem neuen Album „Hope“ am 21. Juli auf der Bremer Seebühne am Gröpelinger Weserufer: „Fury in the Slaughterhouse“. © Ronja Hartmann

Bremen – Langer Bandname, lang anhaltende Karriere – die Hannoveraner Band „Fury in the Slaughterhouse“ („Won’t Forget These Days“) veröffentlicht am 28. Juli ihr neues Album, das den hoffnungsvollen Titel „Hope“ trägt. Eine Woche zuvor – am Freitag, 21. Juli – treten die Musiker mit „Hope“-Songs und weiteren Hits auf der Seebühne Bremen am Gröpelinger Weserufer auf.

Im Interview mit unserer Zeitung sprechen der „Fury“-Sänger Kai Wingenfelder und der „Fury“-Gitarrist Christof Stein-Schneider über ihre Musik, das Musikgeschäft und Bremen.

Das neue Album erscheint eine Woche nach dem Auftritt auf der Bremer Seebühne und heißt „Hope“, Hope wie Hoffnung. Gibt es denn noch Hoffnung?

Christof Stein-Schneider: Ach, klar!

Kai Wingenfelder: Ohne Hoffnung macht das Leben keinen Sinn – mit Hoffnung schaffen wir Veränderungen. Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Nur ein Beispiel: Meine Tochter hat gerade Abi gemacht, davor lag die ganze Corona-Zeit. Hätte ich ihr da sagen sollen, es gibt keine Hoffnung?

Ihre Band „Fury in the Slaughterhouse“ wurde 1987 gegründet, 2008 aufgelöst, 2017 dann neu gegründet – anschließend dauerte es vier Jahre, bis 2021 ein neues Album erschien. Nach nur zwei Jahren kommt nun schon wieder ein neues Album. Werden Sie mit zunehmendem Alter schneller?

Kai Wingenfelder: Wir hatten in der „Fury“-Pause ja genug Zeit, uns zu überlegen, was wir aneinander haben. Und ob es das wert war, in den Sack zu hauen, wo‘s mal ein bisschen schwieriger wurde. Heute haben wir viel mehr Spaß als früher – und einen Produzenten, der sehr gut zu uns passt.

Macht es im Streaming-Zeitalter noch Spaß mit den Alben – und hat das Album als zusammenhängende Form noch einen Sinn, wenn alle Welt den Fokus auf einzelne Tracks legt?

Kai Wingenfelder: Alben zeigen künstlerische Produktivität in einer bestimmten Zeitspanne. Ich mag Alben einfach – und viele von unseren Fans mögen sie ebenfalls. Das sieht man auch beim Streaming, wenn die Fans komplette Alben „saven“, wie es auf Neudeutsch heißt. Wir wollen uns auch dem Diktat der Industrie nicht unterwerfen, alle sechs Wochen eine neue „Single“. Blödsinn.

Christof Stein-Schneider: Ich bin wieder zu Vinyl zurückgekommen. Es ist einfach eine andere Art des Hörens. Nach einer Seite muss man aufstehen und die Platte umdrehen. Mein Gehirn merkt sich die Sachen, merkt sich das Gehörte auf eine ganz andere Weise.

Kai Wingenfelder: Vergangenes Jahr haben wir unser 93er-Album „Mono“ neu aufgelegt – auf Vinyl. Und es ist wieder in die Charts gegangen. Das zeigt uns, dass es noch Album-Hörer gibt. Es gibt in unserem Publikum viele, die Alben hören wollen.

Wenn heute noch einmal 1987 wäre, das Jahr der „Fury“-Gründung, was würden Sie anders machen?

Christof Stein-Schneider: Vielleicht ein anderer Band-Name? (lacht) Nein, wichtiger ist doch, wenn man überlegt, was man in der Zukunft anders macht! An der Vergangenheit, da kannst Du nicht dran drehen.

Konzerte geben, live spielen. . . wo macht es denn mehr Spaß mit den Auftritten – in der Halle, im Club oder open air?

Beide: In Bremen!

Kai Wingenfelder: Open air in Bremen an der Weser, das ist schon etwas Besonderes!

Christof Stein-Schneider: Ich liebe solche Plätze. Auf der Bremer Seebühne, da spielt immer in den Sonnenuntergang hinein – das ist einfach schön!

Aus Hannover ist es ja nicht sooo weit nach Bremen. Was verbindet Sie mit der Stadt an der Weser?

Kai Wingenfelder: Ich habe mal zwei Jahre in Bremen gewohnt. In der „Fury“-Pause habe ich für die Reederei Beluga Shipping gearbeitet (in der Medienproduktion, September 2008 bis 2010, d. Red.).

Christof Stein-Schneider: Studio Nord (im Bremer Stadtteil Oberneuland, d. Red.) – tolles Studio!

„Fury“-Karten

Die „Hope“-Open-Air-Tour führt die Rockband „Fury in the Slaughterhouse“ schon vor der Album-Veröffentlichung nach Bremen. Der „Fury“-Auftritt beginnt am Freitag, 21. Juli, um 20 Uhr auf der Seebühne Bremen am Gröpelinger Weserufer (sprich: an der „Waterfront“, wo es auch Parkplätze gibt). Reguläre Eintrittskarten für den „Fury“-Abend gibt es laut Veranstalter-Website ab 71,40 Euro. Zu haben sind die Tickets unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und unter dieser Adresse.