Diese Traditionsgeschäfte in Bremen und umzu schließen 2023 für immer

Von: Fabian Raddatz

Nicht immer hält ein neues Jahr erfreuliche Änderungen bereit. 2023 gibt es zahlreiche Traditionsgeschäfte in Bremen und umzu nicht mehr. Ein Überblick.

Bremen und umzu – Zwei Jahre Corona-Pause, horrende Energie-Kosten – und das innerhalb kurzer Zeit. Für manche Geschäfte war das zu viel, sie mussten für immer schließen. Davon ist auch Bremen und das niedersächsische Umland nicht ausgenommen. 2023 gibt es bereits viele Kultläden und Traditionsgeschäfte nicht mehr.

Kreiszeitung.de hat einen Überblick zusammengestellt, über Betriebe, die in Bremen und in den Landkreisen Verden, Diepholz, Rotenburg und Nienburg schließen mussten. Dabei waren aber nicht immer nur Corona und die Energiepreise der Grund.

Diese Traditionsgeschäfte in Bremen schließen 2023 für immer

In Bremen sorgte vor allem die angekündigte Schließung der Martin Kiefert-Filiale an der Liebfrauen-Kirche bei Bratwurst-Fans für Trauer. Der Imbiss galt als echte Instanz und als deutschlandweit einzige verbliebene Bratwurst-Theke innerhalb einer Kirche. Doch das war auch der „Knackpunkt“ des Problems: Weil die Regelung, die Imbiss-Abluft über den Kirchturm aus dem 13. Jahrhundert abzuleiten, heutigen Brandschutz-Vorgaben nicht mehr genügt, hätte eine neue teure Anlage gebaut werden müssen.

Doch das war dem Betreiber zu teuer – auch weil sich die Liebfrauengemeinde an den Kosten nicht beteiligen wollte. Kiefert-Fans hatten nochmal an Silvester 2022 die Gelegenheit, dort eine Wurst zu essen, dann war nach 85 Jahren Schluss. Ganz auf die Fleisch-Leckerei muss man aber nicht verzichten, die Kiefert-Filalen an der Bahnhofsstraße und vorm Bahnhof gibt es noch.

Zudem schließt die Traditionsbuchhandlung Leuwer am Wall, eine Geschichte, die nach 120 Jahren endet. „Es waren schöne Zeiten“, sagt Chefin Angelika Plückebaum. Sie erinnert sich an Lesungen und Ausstellungen, spricht vom Kreis der Stammkunden. „Die liebe ich sehr.“ Und überhaupt: „Das alles werde ich immer im Kopf und im Herzen behalten.“ Den Januar über wird Leuwer noch geöffnet haben, im Februar kommen die Regale raus, sagt Plückebaum. Und dann? „Hier kommen Büros rein.“

Umrahmt und umgeben von Büchern: Angelika Plückebaum in ihrem Geschäft (Am Wall 171). Jetzt schließt sie das Paradies für Leser. © Kuzaj/Kreiszeitung

Landkreis Diepholz: Diese Traditionsgeschäfte schließen 2023 für immer

Ein Traditionsgeschäft muss gehen: Das Modehaus Lammers schließt in Bassum nach über 50-jährigem Bestehen. „Ja, es ist ein trauriges Ende“, sagt Geschäftsgründer Günter Lammers. Nach mehr als 50 Jahren muss er sein Modehaus in Bassum, in dem es auf etwa 850 Quadratmetern Verkaufsfläche Mode für den Mann gab, zum Ende dieses Jahres aufgeben. Und das, obwohl es „geschäftlich richtig rund lief“. Auch Corona und die Inflation seien nicht die primären Auslöser zur Schließung gewesen.

Seit Jahresende geschlossen: das Modehaus Lammers an der Bremer Straße in Bassum. © Prigge

Die Unverpackt-Branche steckt in der Krise, sogar das erste Geschäft dieser Art in Deutschland musste bereits schließen. Nun trifft es den Laden in Diepholz.

Keine Brötchen, kein Kaffee, kein Kuchen mehr an Bassums Bahnhof. Ende des Jahres schließt die Bäckerei Meyerholz dort ihre Filiale. Zu wenig Kunden und kein Personal seien die Gründe für die Schließung, sagt Geschäftsführer Ingo Meyerholz. Die Wiseg sucht einen Nachfolger.

Nach 24 Jahren muss auch Renate Bothe Ende Januar ihren Tante-Emma-Laden in Bassum räumen. Mit dem Verschwinden der Lokalität endet auch ein weiteres Stück Dorfgeschichte. „Der Laden ist auch immer ein Treffpunkt gewesen zum Schnacken im Dorf“, meint Marcus Schiffer, der unweit des Geschäfts wohnt.

Szenen der Vergangenheit. Marcus Schiffer ist ein gern gesehener Stammkunde bei Renate Bothe. Kunden wie er legen Wert auf regionale Produkte und kurze Wege zum Einkaufen. © Gregor Hühne

Landkreis Verden: Diese Traditionsgeschäfte schließen 2023 für immer

Die Samtgemeinde Thedinghausen hat im September vergangenen Jahres seine letzte Backstube verloren: Fred und Anja Elvers schließen die Bäckerei von Familie Klatte, die bis zuletzt vor Ort produziert hat. Vor knapp 20 Jahren, im Jahr 2003, hatten Fred und Anja Elvers die Thedinghauser Bäckerei von Familie Klatte gekauft und unter dem altbewährten Namen weitergeführt.

Ende September haben Anja und Fred Elvers die letzten Brote in ihrer Bäckerei Klatte gebacken. © Albrecht

Was lange gemunkelt wurde, ist nun offiziell: Das Wirtshaus „Alte Feuerwache“ in Achim ist geschlossen. Dass Betreiber und Gastronom Christian Detert sich zurückzieht, bestätigte am Montag auf Nachfrage Mike Rohmeyer-Laas, Vertriebsleiter Gastronomie bei Getränke Ahlers.

Seine Markenzeichen sind die Pfeife, die Schiffermütze, das Plattschnacken und die übergroßen Portionen. Johann „Jan“ Jaeger hat seinen Kultimbiss beim „Grünen Jäger“ in Achim zum Jahresbeginn geschlossen. „Ich habe genügend getan und erlebt. Jetzt ist die Zeit zum Aufhören“, meint der 75-jährige Bierdener, den viele liebevoll „Jan Piep“ nennen.

Johann Jaeger, hier mit seiner Assistentin Marlies, hat zum Jahresende seinen bekannten Imbissstand an der Ueser Kreuzung geschlossen. © sp

Die Parfümerie-Kette Schuback hat zum Jahreswechsel ihre Achimer Filiale geschlossen. Der letzte Öffnungstag war am Heiligabend, am 1. Dezember begann der Ausverkauf in der Parfümerie-Filiale in der Fußgängerzone nahe des Gieschen-Kreisels.

Landkreis Rotenburg: Diese Traditionsgeschäfte schließen 2023 für immer

Der erste Schulranzen, der Koffer für eine große Reise: Viele Rotenburger können mit Lederwaren Herbig in Rotenburg schöne Erinnerungen verknüpfen. Aber in vierter Generation ist dort Schluss. Das Rotenburger Traditionsgeschäft Lederwaren Herbig schließt im Januar.

Lederwaren Herbig: Betreiber Andreas Herbig schließt seinen Laden im Januar. Er zeigt ein Foto aus den Anfängen des Geschäfts. © Menker

Damit endet ein großes Stück Rotenburger Firmen-Geschichte. Lederwaren Herbig gehört seit weit mehr als 100 Jahren zum Stadtbild. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Betreiber Andreas Herbig.

Auch bei der „Bistro Scheune“ in Lauenbrück heißt es nach 25 Jahren: Abschied nehmen. Ein Vierteljahrhundert war das Lokal nicht nur fest in Lauenbrück verankert, sondern stellt für die Gemeinde einen traditionellen Treffpunkt für Groß und Klein dar. „Wir hängen mit Herz und Seele an unserem Geschäft, doch nun ist die Zeit gekommen, etwas Neues zu wagen und uns zu verabschieden“, so die Betreiber Angelos Matsis und Maria Mitsopoulou. Das „Bistro Scheune“ schließt seine Türen.

Die Pandemie hat den „Bistro Scheune“-Betreibern Maria Mitsopoulou und Angelos Matsis neue Möglichkeiten aufgezeigt und die wollen sie nun nutzen. © Detlefsen

Landkreis Oldenburg: Diese Traditionsgeschäfte schließen 2023 für immer

Raucherkneipe macht dicht: Einst war sie die erste nikotinfreie Kneipe in Harpstedt; nun geht ihre jahrelange Ära als Raucherkneipe zu Ende: Pächter Klaus Bublitz verabschiedet sich aus dem Gasthaus „Zur alten Herberge“ an der Burgstraße, Ecke Mühlenweg. Kurz vor Weihnachten dreht der Delmenhorster den Schlüssel endgültig um. Am Freitag, 23. Dezember, öffnete er letztmalig.

Was wird nach der Schließung aus der Kneipe an der Burgstraße 37 in Harpstedt? In der Gerüchteküche brodelt es. © Bohlken

Auch die Fischfarm Schubert stellt den Betrieb ein. Der deutschlandweit aktive und lange Jahre erfolgreiche Online-Zierfischhändler und Fischwirt Stephan Schubert aus Holzhausen hört auf und gibt sein Lebenswerk auf.

Grafschaft Hoya und der Heidekreis: Diese Traditionsgeschäfte schließen 2023 für immer

Mit der Aufgabe ihres Geschäfts „Fischer Gemischtwaren“ in Nordholz schließt einer der letzten „Tante-Emma-Läden“ in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. Nicht nur Bürgermeister Heinz Wedekind fand, dass der Laden etwas Besonderes war: „Ulla ist stets auf Kundenvorlieben eingegangen. Hatten die Großsortimenter beispielsweise ein bestimmtes Produkt nicht im Programm, was sich Kunden jedoch regelmäßig wünschten, hat sie es aufgenommen. Das war fantastisch“.

Und auch in Dorfmark im Heidekreis schließt ein Tante-Emma-Laden für immer seine Pforten. Es ist ein mächtiger Bau, der da an Dorfmarks Hauptstraße steht, mittendrin und nicht vergessen von vielen Fans Ranck macht zu: Dorfmarks großes Landkaufhaus schließt.