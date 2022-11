Nicht die Zuversicht verlieren: Roland Kaiser überzeugt in Bremen mit neuen Songs

Von: Martin Kowalewski

Eine große Band, eine bilderreiche Bühnenshow: Roland Kaiser (70) auf der Bühne in der Bremer Stadthalle. Neben den Klassikern beeindruckt er auf seiner Geburtstagstour mit neuen Songs. © Kowalewski

Schlager-Altmeister Roland Kaiser ist auf Geburtstagstour, und dabei hat der 70-Jährige seine Fans in Bremen vollauf überzeugt. Rund 6.500 Zuschauer waren dabei.

Bremen – Showbeginn. In hellem Licht tritt er in Erscheinung, der Schlager-Altmeister Roland Kaiser. Sofort ist donnernder Applaus zu hören. Kaiser ist in diesem Jahr 70 geworden. Auf seiner „Perspektiven“-Tour beeindruckt der Sänger am Donnerstagabend in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) die etwa 6 500 Fans mit Klassikern – und einer Vielzahl interessanter neuer Songs.

Mit „Es ist alles okay“ erklingt gleich ein Lied vom jüngsten Album „Perspektiven“ und packt das buntgemischte Publikum. Gleiches gilt für den Song „Gegen die Liebe kommt man nicht an“. Gleich im Anschluss folgt ein Hit aus alten Tagen: „Lieb‘ mich ein (aller)letztes Mal“. Kaiser spricht danach über die Unmöglichkeit, nach einer Trennung beste Freunde zu sein. Mit „Freunde bleiben“ kommt wieder ein aktueller Song. Cellistin Lee Caspi spielt das ausgefeilte Solo auf einem elektrischen Cello.

Der seit Jahren in Münster lebende Star hat eine große und sehr vielseitig agierende Band dabei, unter anderem mit drei weiteren Streicherinnen und zwei Background-Sängerinnen. Teilweise werden die Songs recht rockig dargeboten. Der 70-Jährige hat sich wieder in Schale geworfen, elegant mit Krawatte und Tuch in der Anzugjacke.

Roland Kaiser in Bremen: Alte und neue Songs im Wechsel

Alt und neu im Wechsel: Kaiser wirkt dabei immer authentisch. Ein Altmeister, der immer noch mitten im kreativen Schaffen steckt und in seinem Programm auf das Leben und die Liebe blickt. Die Melodien von gestern und heute erklingen, während auf der Projektionswand viel Buntes erscheint und Kaiser zunächst auf älteren Fotos, dann übergroß live zu sehen ist.

Zu „Santa Maria“ steht der Saal. Der Klassiker von 1980 begeistert die Fans immer noch. Und er erklingt mit viel Energie. Natürlich fehlen Hits wie „Dich zu lieben“ nicht. Eine mitreißende Live-Nummer ist „Haut an Haut“ aus den 80ern.

„Es ist noch Licht am Horizont. Das Böse hat noch nicht gewonnen“, sagt Kaiser vor „Liebe kann uns retten“. Die Handylichter gehen an. Im Publikum werden weiße Taschentücher geschwenkt. Ein Gänsehaut-Song!

Roland Kaiser spricht die großen Probleme der Gegenwart an, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die wirtschaftliche Krise und die Zerstörung der Natur. „Das können wir nicht hinnehmen“, sagt er. Und: „Eines dürfen wir nicht verlieren, unsere Zuversicht.“ Der Song „Zuversicht“ vom jüngsten Album beginnt, im Hintergrund erscheint dazu das Musikvideo, viele Gesichter ganz unterschiedlicher Menschen blicken in die Kamera. Es ist ein berührendes Lied. „Schau" mir bitte ins Gesicht. Ich will sehen, was dahinter ist, hinter all dem Hass und den Parolen“, heißt es im Text. Ebenso neu ist „Bis zum letzten Atemzug“, von Kaiser mit tiefem Ausdruck gesungen, ein dankbarer Blick aufs Leben, ein sehr persönlicher Song des Mannes, dem eine Lungentransplantation neues Leben geschenkt hat.

Schlager-Altmeister Roland Kaiser mit enormer Bühnenpräsenz

Der 70-Jährige wirkt souverän und hat eine enorme Bühnenpräsenz. Er ist eben Gentleman, Charmeur und einfach ein guter Entertainer. Da ist diese kleine, aber interessante Geste mit der Hand, wenn es bei „Manchmal möchte ich schon mit Dir“, an die Textstelle „. . .diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. . .“ geht. Oder eine Anfrage an jemanden im Publikum, ob die Person fotografieren oder Kontakt aufnehmen möchte.

Vor „Im 5. Element“ erzählt er von Disco-Besuchen in jungen Jahren, bei denen er mit einem Drink darauf wartete, angesprochen zu werden – wenig erfolgreich. Heute, mit Dating-Portalen, sei das Kontaktaufnehmen schon leichter. Durchaus provokant, im discotauglichen Sound mit ordentlich groovigem Bass, kommt „Du, Deine Freundin und ich“ daher, in dem für ein besonderes Abenteuer angebandelt wird. Liebesnächte seien ja meistens eine Angelegenheit von zwei Personen, gibt Kaiser zuvor zu bedenken. Er habe aber durchaus auch von anderen Konstellationen gelesen. Kurz vor Ende der überzeugenden Show kocht bei „Joana“ die Halle.