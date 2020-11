Bremen – Und wieder sind in Bremen Fahrzeuge in Flammen aufgegangen – in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei. Seit Jahresbeginn sind bereits 38 Fahrzeuge durch Brandstiftungen beschädigt oder komplett vernichtet worden, sagte Polizeisprecher Nils Matthiesen auf Nachfrage. Insbesondere haben es die Täter auf größere Autos, Wagen von Immobilienfirmen und auch auf Polizeifahrzeuge abgesehen. Aber auch Immobilien und Reviere sind Ziel von Anschlägen und Schmierereien. Die Ermittler vermuten die Täter in der linken Szene.

Zumindest, so Matthiesen, gibt es für einige Fälle entsprechende Bekennerschreiben aus dem linken Lager. In anderen Fällen könnten entsprechende Zeichen wie „Antifa“ oder „Acab“ (all Cops are bastards, alle Polizisten sind Bastarde) darauf hindeuten. Die bislang 38 Brandstiftungen an Fahrzeugen ziehen sich laut Matthiesen durch diverse Stadtteile. Der eine oder andere Tatverdächtige wurde gefasst, die Serie der Brandstiftungen reißt jedoch nicht ab.

In Bremen brennen wieder Autos: Totalschaden

Nachdem in Nacht zu Dienstag in Findorff ein Auto eines Immobilienfinanzierungsunternehmens in Flammen aufgegangen war, traf es in der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr in der Bayernstraße in Walle den Transporter einer Immobiliengesellschaft. Der Wagen brannte komplett aus. Der Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt, berichtete die Polizei. Bereits drei Stunden vorher war in Hemelingen (Ruppertshainer Straße) ein Auto ausgebrannt. Schaden: 8 000 Euro. Ob die Fälle miteinander zu tun haben, sei offen, hieß es. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit den weiteren zahlreichen Fahrzeugbränden in diesem Jahr. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/362-3888. gn