Impulse für die Innenstadt

Die Bremer City wird sich in den nächsten Jahren verändern. Hier an der Obernstraße lässt Investor Christian Jacobs für 100 Millionen Euro das „Balge-Quartier“ entstehen. - Foto: Gnuschke

Bremen - Etwa 100 Experten und Bürger treffen sich im September in Bremen. Ihr Anliegen: Sie wollen Impulse für die City setzen. Die Teilnehmer kommen vom 9. bis 14. September zur „Bremer Ideenmeisterschaft“ zusammen.

Mit der fünftägigen „Ideenmeisterschaft“ will Bremen ein Umdenken für die Nutzung seiner Innenstadt anstoßen, sagte Jens Tittmann, Sprecher des grünen Bauressorts. Initiiert wurde die Klausurtagung vom Senat, von der Gustav Zech Stiftung und weiteren privaten Investoren, wie es heißt.

Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Diszi-plinen. Sie sollen laut Tittmann konkrete Ideen für die Neugestaltung des Bremer Zentrums um das Parkhaus Mitte und die Lloyd-Passage entwickeln. In der City soll sich in den nächsten Jahren einiges tun (wir berichteten). Neben Christian Jacobs ist der Bremer Bauunternehmer Kurt Zech einer der Motoren. Der 61-Jährige ist der Enkel Gustav Zechs und damit der eigentliche Initiator des Kongresses. Zech wird das Parkhaus Mitte kaufen, will es abreißen und die Innenstadt aufwendig umgestalten. Inwiefern andere Parkhäuser aufgestockt werden, um die vielen wegfallenden Parkplätze aufzufangen, oder ob Autofahrer künftig keinen Platz mehr in Bremen haben, darüber könnten die Ideen der Tagung Aufschluss geben. Bausenator Joachim Lohse (Grüne) meint jedenfalls, dass bisherige Konzepte zu Arbeit, Konsum, Dienstleistung und Gastronomie, aber auch zu Mobilität und Flächennutzungsverhalten nicht mehr griffen. Eine Innenstadt ohne Geschäfte? Stattdessen Restaurants, Cafés, Wohnungen? Selbstverständlich ohne Autos? Nun, wer weiß, welche Ideen zusammengetragen werden. Laut Lohse braucht Bremen neue Gestaltungs- und Bebauungskonzepte, um das Zentrum für die Zukunft „attraktiv“ zu gestalten. Was wer für „attraktiv“ hält, das kann durchaus sehr unterschiedlich sein.

Bremer Bürger, Architekten nationaler und internationaler Büros sowie „Experten der aktuellen Veränderungsprozesse“ treffen sich zu Vorträgen und Workshops. Es wird auch ein Bewertungsgremium geben, den sogenannten „Ideen-Rat“. „Zukunftsnah“ und „menschennah“ soll sie sein, die City, und Modellcharakter für andere Städte haben, wie es heißt. „Diese Entwicklung ist ein offener und transparenter Prozess, der die nächsten Jahre weitergeführt wird“, sagte Ressortsprecher Tittmann.

Initiator Zech erklärte: „Wir wollen ein Neudenken initiieren, um Bremens Zentrum zukunftsfähig zu machen. Dabei handeln wir in erster Linie aus der bürgerschaftlichen Perspektive und verknüpfen diese mit unternehmerisch sinnvollen Maßnahmen.“ Senatsbaudirektorin Iris Reuther sieht in der „Ideenmeisterschaft“ die Möglichkeit, das Wissen einer großen Expertengruppe einzufangen. - gn