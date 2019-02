CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder setzt auf neun externe Berater

Bremen - Von Viviane Reineking. Seit mehr als 70 Jahren ist die SPD stärkste Kraft im Bundesland Bremen. Die CDU will das bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai mit Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder ändern. Dafür holt sich der Unternehmer (Team Neusta) und Neu-Politiker Unterstützung von außen: Ein neunköpfiger Beraterkreis solle ihn auf dem Weg ins Rathaus mit seiner Expertise und Erfahrung zur Seite stehen.

Es sei Meyer-Heders Idee gewesen, externe Köpfe ins Boot zu holen, „die nicht automatisch die CDU-Meinung vertreten müssen“, sagte bei der Vorstellung der Berater am Mittwochmorgen im CDU-Haus der frühere Handelskammer-Präses Christoph Weiss. Und so erwartet Meyer-Heder „konkreten fachlichen Input aus der Praxis, aber auch persönliche Impulse, wir sitzen nicht im Elfenbeinturm“.

Bildung, einer der Schwerpunkte im CDU-Wahlprogramm, nimmt auch bei der Besetzung des Beraterkreises eine herausgehobene Stellung ein.

Mit Fachwissen und Praxiserfahrungen aus den Bereichen maritime Wirtschaft soll etwa Thorsten Rönner von der Heinrich-Rönner-Gruppe (Schiff- und Stahlbau) in Bremerhaven weiterhelfen. Zugleich vertritt Rönner mit die Seestadt im Beraterkreis. Weiterer bekannter Kopf im Kreis: Thomas Fürst, seit zehn Jahren Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen. Er berät den Kandidaten in Finanzfragen.

Ebenfalls mit dabei: Peter Hoedemaker, ehemaliger Geschäftsführer von Käfer Isoliertechnik. Nach seinem Abschied vom Konzern habe er sich in den vergangenen zwei Jahren „intensiv mit Digitalisierung und Bildung beschäftigt“. Dabei habe er auch in andere EU-Länder geschaut. Dieses Wissen will er einbringen, um „der Digitalisierung in Bremen einen richtigen Schub zu geben“.

Als Leiter des Schulzentrums Walle steckt Mathias Möller mitten in der Praxis. Möller sagt: „Bildungspolitik muss ideologiefrei diskutiert werden.“ Er findet es wichtig, das Image der dualen Berufsausbildung wieder zu verbessern und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen zu stärken.

Die Vorsitzende des Gesamtelternbeirates der katholischen Kitas in Bremen, Katja Moede-Nolting, berät im Bereich Bildung, Kitas und Wissenschaft. Themen von Cornelia Hopp, Geschäftsführende Gesellschafterin der Personalberatung Peter Braun und Erste Vizepräsidentin im Bundesvorstand des Verbandes deutscher Unternehmerinnen: Frauen in Führungspositionen und im „Mint“-Bereich. „Da gibt es deutlichen Nachholbedarf.“

Bei der Vorstellung am Mittwoch nicht mit dabei: Cornelia Renken (Polizei Bremen, Thema: Innere Sicherheit), Annette Rüggeberg (pensionierte stellvertretende Schulleiterin Gesamtschule Ost, Thema: Bildung) und Hans-Jörg Kossmann (KFZ-Innung, Autohaus Kossmann, Thema: Handwerk).

Am Dienstag gab's das erste „Kick-off“-Meeting. Einmal im Monat wolle man nun über die Themen diskutieren. „Es handelt sich nicht um ein Schattenkabinett“, so Meyer-Heder. Ob einzelne Köpfe nach einer gewonnen Wahl eine Rolle in der Regierung spielten, wollte der Spitzenkandidat nicht sagen.