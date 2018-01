Internationale Musiker im Sendesaal

Das „Signum Quartett“ tritt am Montag, 12. Februar, im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Kammermusik, Folk, Jazz – all das und einiges mehr fließt zusammen im Ensemble-Projekt „Time is a blind guide“, mit dem der norwegische Schlagzeuger und Komponist Thomas Strønen auf Tour ist. Mit ihm unterwegs: Ayumi Tanaka (Klavier), Håkon Aase (Violine), Leo Svensson Sander (Cello) und Ole Morten Vågan (Bass).

Das „improvisierende Kammerensemble“ – so eine Ankündigung – spielt nun in Bremen, und zwar im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee. Die Musiker haben dabei ihr zweites Album„Lucus“, das soeben erschienen ist, im Gepäck. Der Termin: Freitag, 16. Februar. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintritt: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Schon ein paar Tage zuvor tritt in der „Residenz“-Reihe des Sendesaals das „Signum Quartett“ auf. Florian Donderer (Violine), Annette Walther (Violine), Xandi van Dijk (Viola) und Thomas Schmitz (Violoncello) spielen Werke von Schubert und Beethoven – sowie das „Jagdquartett“ von Jörg Widmann.

88 Tasten und mehr

Der Termin hier: Montag, 12. Februar, 20 Uhr. Eintritt: 30 Euro, ermäßigt 20 Euro. Und wieder gilt: Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Apropos Sendesaal – das Team des Konzertsaals auf den früheren Radio-Bremen-Areal hat unterdessen sein Programmheft für die Zeit bis Juni, bis zur Sommerpause also, vorgelegt. Unter dem Titel „88 Tasten und mehr“ finden sich darin fast 50 Konzerte – Beleg für eine markante Belebung des bremischen Musiklebens, die unüberhörbar von hier ausgeht.

Auf die Barockoper „Almira“ von Händel mit dem „Boston Early Music Festival Orchestra“ am 1. Februar haben wir an dieser Stelle schon hingewiesen, auf den europäischen Klavierwettbewerb ebenfalls. Zu den weiteren Programmhöhepunkten der nächsten Zeit zählen Auftritte wie das Gastspiel der New Yorker Singer-Songwriterin Becca Stevens (15. und 16. März), der Jazz-Pianist Bugge Wesseltoft (12. April) und ein Konzert von Marialy Pacheco und Omar Sosa (22. Juni). Das Programmheft des Sendesaals liegt an etlichen Stellen in der Stadt aus.

Arbeitsmigration im Auswandererhaus

Eine Art Auswärtsspiel – jedenfalls ein bisschen. Am Sonntag, 28. Januar, spricht die Bremer Historikerin Eva Determann um 10.30 Uhr im Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven. Sie referiert dort über die Auswirkungen, die die Zuwanderung von Arbeitsmigranten in den 50er und 60er Jahren auf Bremerhaven und Bremen hatte. Ihr Vortrag ist Teil einer Reihe, die jedes Jahr vom Freundeskreis des Deutschen Auswandererhauses organisiert wird – und verschiedene Aspekte der Migrationsgeschichte thematisiert.

Ab Mitte der 50er Jahre warb Westdeutschland Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland an. Was waren die Bedingungen und wie entwickelten sich Beschäftigung und Zuwanderung von Arbeitsmigranten in der Hansestadt und in Bremerhaven? Welche Schlüsse lassen sich für die Gegenwart daraus ziehen? Determann, Geschichtswissenschaftlerin und Leiterin der Geschäftsstelle der Historischen Gesellschaft, beschäftigt sich mit Fragen wie diesen.

Bremerhavener Vortrag öffentlich

Wie war das mit der Arbeitsmigration in Bremen in der Ära des Nachkriegsbürgermeisters Wilhelm Kaisen (SPD, 1887 bis 1979)? Über dieses Thema hat Determann auch – wie berichtet – in der jüngsten Ausgabe des „Bremischen Jahrbuchs“ (herausgegeben vom Staatsarchiv in Verbindung mit der Historischen Gesellschaft, Preis: 28 Euro) geschrieben. Die Historikerin beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen der regionalen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Ihr Bremerhavener Vortrag ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Anmeldung erwünscht – Telefonnummer: 0471/90 22 00.