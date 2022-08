Kultmusical ist zurück in Bremen

Von: Martin Kowalewski

Im Fan-Outfit sahen Kim Kredel (links) und Tim Reisch Richard O’Briens „Rocky Horror Show“. © Kowalewski

Das Kult-Musical ist in einer neuen Inszenierung zurück in Bremen. Noch bis Sonntag läuft die „Rocky Horror Show“ im Metropol-Theater am Richtweg. Und das Publikum spielt mit.

Bremen – Plötzlich kommt etwas Wasser von hinten, das ist schon ein ungewöhnliches Erlebnis im Theater. Einige Zuschauer schützen sich schnell mit Zeitungen. Eine Überraschung ist das Wasser nicht. Es begleitet eine bekannte Gewitterszene mit Wolkenbruch und ist Teil des Kults – des Kults um die „Rocky Horror Show“, die am Dienstagabend vor etwa 1 100 Besuchern im Metropol-Theater am Richtweg Premiere feierte.

Es ist ein Abend, der mitreißt, ein Musical mit Kult-Status, bei dem das Publikum traditionell eine gewisse Rolle spielt. Die Zuschauer setzen gerne Utensilien an bestimmten Stellen des Stücks ein. Dieses Fan-Zubehör gibt es abgepackt in einer Tasche zu kaufen. Das Unwetter, bei dem im Publikum die Wasserpistolen eingesetzt werden, trifft in der Handlung das frischverlobte Paar: Brad (Sev Keoshgarian) und Janet (Jenny Perry). Die jungen Leute bleiben wegen eines platten Reifens mit ihrem Auto liegen – und landen im Schloss. Die Handlung dürfte vielen bekannt sein.

Erzähler Sky du Mont, der mit deutschen Beiträgen durch die ansonsten englischsprachige Inszenierung führt, hat mit dem Publikum zu kämpfen – so ist es bei dem Stück üblich. Es vergeht kaum Zeit, bis die „Boring“-Rufe („langweilig“) zu hören sind. Der Erzähler muss genau damit umgehen, das ist ebenfalls Teil des Kults. Du Mont macht das wunderbar und bleibt immer ruhig. Nach einem lauten Einwurf eines Zuschauers sagt er: „Das hält der nie durch mit der Stimme.“ Es sei auch für ihn langweilig, gibt er an einer Stelle zu bedenken. Aber er bekomme wenigstens Geld dafür.

Sky du Mont besänftigt das Publikum

Sehr bald leuchten im Saal die Knicklichter auf, andere Zuschauer aktivieren die Handyleuchten. Das Paar auf der Bühne sieht ein Licht. Dazu erklingt „Over at the Frankenstein place“. Brad und Janet kommen an den eigentlichen Handlungsort: das Schloss. Hier residiert Master „Frank’n’Furter“, ein Außerirdischer vom Planeten „Transsexual“ in der Galaxie „Transsylvania“. Bald erklingt der „Time Warp“, ein schöner Anblick und hervorragend umgesetzt. Im Saal stehen Fans auf und tanzen. Die kraftvolle Live-Musik macht Stimmung.

Die „Rocky Horror Show“ feierte am Dienstagabend im Bremer Metropol-Theater eine umjubelte Premiere. Im Mittelpunkt der Show: „Frank’n’Furter“ (Oliver Savile, links) als Außerirdischer und Transvestit sowie das eher biedere Paar Brad (Sev Keoshgarian) und Janet (Jenny Perry). © Kowalewski

Bei „Sweet Transvestite“, wird gleich klar: Oliver Savile spielt einen wunderbar lüsternen, ehrlichen und mit seiner Gestik einfach schlüpfrigen „Frank’n’Furter“. Es ist ein amüsanter Anblick, auf einer Schattenprojektion zu sehen, wie „Frank’n’Furters“ Schöpfung Rocky entsteht: Ein Arm lugt aus einem Reagenzglas heraus, dann ein Fuß, der zweite Arm. Aus Rocky (Ryan Goscinki) wird ein muskulöser Mensch. Sehr schnell wird deutlich, was „Frank’n’Furter“ von seiner Schöpfung will. Es erklingt Hochzeitsmusik, die Zuschauer werfen Konfetti.

Die Schauspieler machen ihre Sache wirklich gut und bringen eine schwungvolle Inszenierung auf die Bühne. Eleanor Walsh zeigt eine quirlige Columbia. Sie kann einfach eine herrlich quietschige Stimme entfalten. Als „Frank’n’Furter“ seinen Ex Eddie (Jordan Castle) im Schattenspiel umbringt, läuft sie weinend und schreiend von der Bühne und erhält für diesen extremen Abgang Szenenapplaus. Mehrfach kommt ihr Schluchzen, dann auch ein Schreien aus dem Off und unterbricht „Frank’n’Furters“ Sprechen.

Bunte Bilder und rasante Tänze gehören zum Kult-Musical „Rocky Horror Show“. © Kowalewski

Rührend und mit Pathos singt „Frank’n’Furter“ schließlich seine Abschiedsnummer „I’m going home“. Der Saal steht auf. Tosender Applaus für Savile. Zuvor ist er von Riff Raff (Christian Lunn) im Beisein von Magenta (Sydnie Hochnell), zwei Außerirdischen von „Transsexual“, abgesetzt worden. Allerlei Trubel und Leichen folgen. Die Zuschauer stehen, sind begeistert.

Fans schmeißen sich in „Rocky“-Schale

Einige Fans haben sich für das Kult-Musical richtig in Schale geschmissen, so etwa Kim Kredel (35) und Tim Reisch aus Bremen. Kredel trägt einen Hut, ein buntes Oberteil und eine schillernde Hose. Sie zeigt viel Bein. Reisch hat sich einige Wunden geschminkt. Er hat ein aufblasbares Saxophon dabei und eine zerrissene Jeans an. Andreas Schwarz (43) aus Visselhövede ist seit 30 Jahren Fan. Er sieht das Musical zum wiederholten Mal. Es war gar nicht so einfach, Pumps in seiner Größe zu bekommen.

Richard O’Briens „Rocky Horror Show“ ist noch bis Sonntag, 14. August, im Metropol-Theater zu sehen. Tickets für die wegen Corona mehrfach verschobene Show sind unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung und unter 0421/36 36 36 zu haben.