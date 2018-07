„Mein Kunst-Stück“ mit Eva Matti: „Mein Fenster nach Shanghai“

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Mein Fenster nach Shanghai“ heißt Eva Mattis Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Über insgesamt 3,20 Meter Leinwand schweift der Blick von den Gleisen des Bremer Güterbahnhofs hin zu einem fernen Ort.

„Diese großen Formate liebe ich“, sagt Eva Matti zu ihrem Werk „Mein Fenster nach Shanghai“. In Acryl auf Leinwand schuf sie ein Bild voller Details und Bewegung. Die Reise geht von einem Ort zum anderen und von der Morgendämmerung in die Nacht. Der linke Abschnitt zeigt den Ausblick aus Mattis Atelier auf die Gleise des Güterbahnhofs und Findorff. Rechts schließt daran die Silhouette der Weltmetropole Shanghai an. Die Lage ihres Ateliers am Bahnhof inspiriert die Künstlerin. Es ist Mattis „kleine Insel“, die ihr einen Blick hinaus in die Welt bietet.

Zwei für die Bremer Künstlerin wichtige Aspekte sind in diesem Werk sichtbar. Zum einen ist es die Detailgenauigkeit, mit der die Künstlerin das Motiv darstellt, und zum anderen das Moment der Bewegung, das durch Unschärfe vermittelt wird. Bei derart großen Bildern können sich, aus der Nähe betrachtet, die Konturen auflösen. Auch bei digitaler Unschärfe in Form von Pixeln offenbart sich das Motiv erst aus einer gewissen Entfernung zum Betrachter. Deswegen tritt die Künstlerin während des Entstehungsprozesses des Werkes immer wieder einige Schritte zurück, um zu prüfen, ob Flächen, Farben und Linien stimmig sind.

Ihre mehrere Meter messenden XXL-Formate setzt die Wahlbremerin aus kleineren Einheiten zusammen. Das erleichtert den Transport und die Lagerung.

Auf die Kunst gekommen ist Matti über einen Umweg. Zwar interessierte sie sich schon früh dafür, schlug aber erstmal eine pädagogische Laufbahn ein. Mit Anfang 30 besuchte die 1958 in Hannover geborene Wahlbremerin einige Zeichenkurse. Von Künstlerfreundinnen ermutigt, bewarb sie sich für ein Kunststudium und wurde angenommen. Heute arbeitet sie gerne zu später Stunde in ihrem Atelier; dann hat sie Ruhe und wird durch nichts gestört.

Die Herausforderung zu Beginn des Künstlerlebens lag für Matti darin, sich eine feste Struktur zu schaffen und Selbstdisziplin zu üben. Später waren es eher die schwankenden Einkünfte. „Da kann man allerdings vorsorgen“, sagt Matti. „Und man muss umtriebig sein. Ständig mache ich Ausstellungen, bewerbe mich für Wettbewerbe und bediene Sammler. Das kostet Zeit, ist aber wichtig.“

Wenn Mattis sich an einem Thema abgearbeitet hat, beginnt sie etwas Neues. Derzeit ist es ihre Reihe „Face to Face“, für die sie mit verblüffenden Effekten Gesichter auf Filz stickt. Am 17. August beginnt die gleichnamige Ausstellung in der Galerie des Westens.

Ob wir Kunst brauchen? „Auf jeden Fall. Jede Art von Kunst erweitert den Horizont und die Betrachtung anderer Sichtweisen macht toleranter.“

Zu den Künstlern, die für Matti besonders bedeutend sind, zählen der im November vergangenen Jahres verstorbene Bremer Professor Wolfgang Schmitz und der britische Musiker David Bowie (1947 bis 2016). Schmitz beeindruckte Matti durch seine Haltung und durch seine Malerei aus Linien, Licht und Schatten. Bei ihm lernte sie, sich ganz auf eine Sache zu konzentrieren. An Bowie bewunderte Matti dessen Mut, immer wieder ganz was Neues zu machen.

Wenn Matti jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge es ganz aktuell an die Gedenkausstellung für den verstorbenen Professor und Künstler Wolfgang Schmitz. „Ich möchte dabei unterstützen, dass seine Arbeit und seine Einstellung in Erinnerung bleiben.“