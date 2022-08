Prozess wegen Mordversuchs an Taxifahrer in Bremen

Von: Ralf Sussek

Teilen

Blick in die Thorner Straße in Gröpelingen: Hier soll der Täter mit dem Taxi des Opfers mit mehr als 50 km/h durchgerast sein. © Sussek

Der Prozess gegen einen 34-jährigen Letten wegen versuchten Mordes an einem Taxifahrer ist am Montag fortgesetzt worden. Vor dem Landgericht sagten Augenzeugen aus.

Bremen – Sie dachten, es handele sich um einen Streit zwischen einem Taxifahrer und einem betrunkenen Gast. Drei der Zeugen, die am Montag in Saal 231 gehört wurden, erlebten den Angriff auf den Taxifahrer mit.

„Das Auto stoppte abrupt in der Mitte der Straße“, beschreibt eine junge Frau die Szenerie. Sie war im Begriff, mit ihrem Lebensgefährten, dem gemeinsamen Kind und ihrer Mutter in deren Auto einzusteigen, als sie auf den vermeintlich harmlosen Streit aufmerksam wurden. „Es gab Schreie und ich vermutete, dass ein Taxifahrer einen Besoffenen aus dem Auto ziehen wollte.“

Die 21. Große Strafkammer am Landgericht verhandelt gegen einen 34-jährigen Letten. Der ist angeklagt, einen Taxifahrer unvermittelt angegriffen und bereits vom Rücksitz aus mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Als sich das Kampfgeschehen auf die Straße verlagerte, soll der Täter laut Anklage mindestens noch einmal auf dem am Boden liegenden, bereits blutüberströmten Taxifahrer eingestochen haben, bevor er in das Taxi stieg und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr. Die Flucht im Taxi endete in der Autobahnanschlussstelle Sebaldsbrück der A 27; dort verunglückte der Täter – und flüchtete zu Fuß weiter.

„Wenn man mutig ist, kann man dort 30 fahren“

Die Schreie, die die Familie hörte, waren die Hilfeschreie des Taxifahrers, der um sein Leben kämpfte, aber das konnten die Zeugen nicht einordnen. Knapp hundert Meter von dem Überfall im schwachen Laternenlicht entfernt, wurden die Zeugen erst Sekunden später gewahr, in welcher Gefahr auch sie schwebten: Der flüchtende Täter fuhr mit geschätzten mindestens 50 km/h durch die Thorner Straße in Gröpelingen – eine schmale Anwohnerstraße, auf der einen Seite geparkte Autos, die verbleibende Fahrbahn kaum breiter. „Wenn man mutig ist, kann man dort 30 fahren“, sagt die junge Frau. Die Mutter (50), die sich auf der Straße befand, konnte noch zur Seite springen.

Als danach der Taxifahrer von Weitem auf ihre Familie zukam, vermutete die Zeugin einen Betrunkenen („den muss ich gerade nicht haben“) – und wollte diesen im Auto sitzend vorbeilaufen lassen. Doch dann klopfte der blutüberströmte Mann an die Autoscheibe und bat um Hilfe. Die Mutter kümmerte sich um ihn, rettete ihm vermutlich das Leben, die Tochter rief den Rettungswagen und die Polizei.

„Ich erkenne ihn an den Augenbrauen“

Weder die Zeugen noch die Videoüberwachung am Bahnhof konnten den Beweis erbringen, dass der Angeklagte der Täter ist – zu dunkel sind die Aufnahmen von diesem Abend des 28. Januar gegen 19 Uhr, zu schnell ging alles für die Augenzeugen. Der Täter und der Angeklagte haben zwar dieselbe Statur, der Täter trug aber bei der Fahrt im Taxi, vorher und danach eine blaue OP-Maske. Eine gerichtsfeste Identifizierung dürfte damit unmöglich sein, auch wenn der Taxifahrer den Angeklagten bei seiner Aussage vor Gericht erklärte, sich an ihn zu erinnern („ich erkenne ihn an den Augenbrauen“). Bleibt neben den Indizien die Auswertung eines Smartphones, das nach der Tat in der Thorner Straße gefunden wurde – und das die Ermittler dem Angeklagten zuordneten.