Im Bremer Spiegelzelttheater dreht sich alles um die Lieder von Udo Jürgens

Von: Thomas Kuzaj

Der Tenor und Schauspieler Karl Grunewald sitzt an einem der festlich roten Tische des Bremer Spiegelzelttheaters mit seinen etwa 250 Plätzen. Unter dem Titel „Und immer, immer wieder…“ kommt dort nun ein Stück mit den Liedern von Udo Jürgens heraus. © Kuzaj

Bremen – Er ist in den Vereinigten Staaten aufgetreten, hat auf der „Queen Mary 2“ gesungen, war bei den „12 Tenors“. Er hat mit Künstlerinnen wie Anna Maria Kaufmann und Rachel York gearbeitet. Und jetzt tritt er zum ersten Mal in Bremen auf – der Sänger, Schauspieler und Entertainer Karl Grunewald steht im Zentrum der neuen Produktion des Spiegelzelttheaters am Hauptbahnhof.

Im lichterfunkelnden Nostalgiezelt auf der Fläche vor dem Übersee-Museum feiert am Donnerstag, 15. Dezember, das Musical „Und immer, immer wieder…“ Premiere. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Gespielt wird bis zum Ende der Spiegelzelt-Saison am 15. Januar 2023, also auch über Weihnachten und an Silvester. Karten zum Preis von 48,50 Euro bis 65 Euro (plus zwei Euro Ticketgebühr) gibt es unter anderem im Ticketshop an der Balgebrückstraße 8 (Innenstadt, Nähe Domsheide).

„Und immer, immer wieder…“ – da war doch was? Richtig: „Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf / Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht.“ So hat es Udo Jürgens (1934 bis 2014) gesungen, 1967 war das. Lange her, doch unvergessen, wie so viele Lieder des österreichischen Sängers und Komponisten. Und um eben diese Jürgens-Lieder dreht sich das Spiegelzelt-Musical der Bremer Schauspielerin und Autorin Martina Flügge, das Oliver Geilhardt nun inszeniert.

Lieder von zeitloser Aktualität

Warum Udo Jürgens und nicht – sagen wir mal – Chris Roberts oder Jürgen Marcus? Es hat womöglich etwas mit einer Zeiten und Generationen überwindenden Komponente vieler Jürgens-Lieder zu tun. „Udo Jürgens hat Lieder geschrieben, die damals sehr zeitgemäß waren und es zum Teil heute noch sind“, sagt Karl Grunewald. „Er hat Themen angesprochen und sich auf eine leichte, zugängliche Weise damit auseinandergesetzt.“ Grunewald nennt „Ein ehrenwertes Haus“ und „Griechischer Wein“ als Beispiele.

Das Ensemble, von links gesehen: Manuel Jadue, Anja Wendzel, Karl Grunewald, Sabine Bönecker und Christian Funk. © Linus Klose

Die Geschichte, die das Spiegelzelttheater um die Jürgens-Evergreens strickt, spielt in der letzten Nacht des Jahres. Natürlich kommt da himmlische Magie ins Spiel: Ausschließlich in dieser einen Nacht – und auch nur unter ganz bestimmten Umständen – treffen sich im Himmel vier liebenswerte Engel, um einer verlorenen Menschenseele die Chance auf ein neues Leben zu geben. Und so erwacht ein Mann (Karl Grunewald) im Himmel ohne Erinnerung daran, wer er eigentlich ist. Doch zum Glück hat er Helena (Anja Wendzel), Myrthe (Sabine Bönecker), Rafael (Manuel Jadue) und Gabriel (Christian Funk) an seiner Seite – Engel, die ihn auf ihre zuweilen etwas unkonventionelle Weise wieder an das erinnern, was im Leben wichtig ist. Damit beginnt eine phantasievolle, berührende und auch lustige Reise durch die Silvesternacht – ein namenloser Held auf der Suche nach sich selbst, begleitet nicht allein von Engeln, sondern eben: von Udo Jürgens. Oder besser: von dessen Liedern.

„Da legt jemand sein Herz offen“

„Die Lieder gehen einem sehr nah“, sagt Tenor Grunewald. Welche Songs kommen in dem Stück vor? „Es gibt zwei große Medleys“, so Grunewald. „Und es gibt einige Lieder, die man nicht so kennt.“ Lieder jenseits aller Jürgens-Klischees, aber eben doch auf gewisse Weise vertraut, wie beispielsweise „Schon morgen zieh’ ich wieder los“. Nach Lieblingsstücken gefragt, nennt der Hamburger Sänger und Schauspieler gleich zwei Songs: „Was ich gerne wär’ für Dich“ – „da legt jemand sein Herz offen“ – und „Nur ein Lächeln“ – „ein tagesaktuelles Stück; an jedem Tag“.

Bleibt die Frage, ob Grunewald nach so vielen Jürgens-Liedern am Ende des Abends im Spiegelzelttheater auch im Bademantel auf die Bühne kommen wird. . . wie es bei Udo Jürgens zum sprichwörtlichen Zugaben-Final-Ritual geworden war. Also, großer Bademantel-Auftritt auch im festlichen Glitzerlicht des Spiegelzelts? „Da muss man ins Stück kommen“, antwortet Grunewald und lacht. Es soll ja noch nicht alles verraten werden vom Zauber einer magischen Silvesternacht.