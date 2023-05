Im Bremer Ostertor: Mit Auto in Juweliergeschäft gefahren

Von: Steffen Maas

Teilen

Zwei Einbrecher haben Freitagnacht versucht, ein Juweliergeschäft in Bremen auszurauben. Sie fuhren mit einem gestohlenen Auto in die Scheibe – erbeuteten jedoch nichts.

Bremen – Im Bremer Stadtteil Ostertor sind Unbekannte bei einem Blitzeinbruch in der Nacht zu Freitag mit einem Auto in ein Juweliergeschäft gefahren. Dabei hätten sie jedoch nichts erbeutet, sagte ein Sprecher der Polizei Bremen am Freitagmorgen. Sie scheiterten an der Scheibe des Geschäfts.

Einbruch in Bremen-Ostertor: Täter fuhren mit gestohlenem Auto direkt ins Juweliergeschäft

Die Polizei Bremen nahm einen der Einbrecher noch in der Nacht fest. (Symbolbild) © IMAGO/Maximilian Koch

Die Täter fuhren demnach mit einem gestohlenen Auto rückwärts in den Vorraum des Ladens – beziehungsweise versuchten es. Denn bereits das Fahrzeug schaffte es nicht, das Sicherheitsglas des Goldhandelgeschäftes in der Nähe des Rembertiringes vollständig zu durchbrechen. Es folgt Abbruch statt Einbruch: Weil auch die eigene Muskelkraft und Werkzeuge am Sicherheitsglas scheiterten, flüchteten die beiden Täter kurze Zeit später mit dem Auto.

Genau das stoppten die Polizeibeamten laut einer Sprecherin schließlich im Bremer Umland. Der 28-jährige Fahrer wurde direkt festgenommen, das Fahrzeug samt gestohlenen Kennzeichen als Beweismittel sichergestellt. Der Komplize des 28-Jährigen wurde nicht angetroffen – er ist aktuell noch flüchtig, heißt es am Freitagmorgen.

Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen: Zweiter Täter weiterhin flüchtig

Die ersten Erkenntnisse über den Tathergang gewannen die Ermittler durch die Sicherung des Tatortes und Zeugenaussagen. Die Kriminalpolizei bittet jedoch um weitere Zeugen und fragt: Wer hat gegen 00:30 Uhr rund um den Bereich Fedelhören verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber werden gebeten, sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 zu melden.