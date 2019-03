30 Boliden startbereit: Polizei verhindert illegales Autorennen auf A281

Raser gefasst und Tuner kontrolliert

Die Polizei in Bremen hat am Wochenende ein geplantes illegales Autorennen gestoppt. Rund 30 Fahrer hatten sich bereits vorbereitet, zwei Raser fasste die Polizei wenig später in der Innenstadt. Bei einer umfangreichen Kontrolle trafen die Beamten zahlreiche Tuning-Fahrer an.