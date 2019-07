Illegales Autorennen in Bremen: Fußgänger rettet sich mit Sprung

Unbekannte haben sich in Bremen ein illegales Autorennen geliefert und dabei einen Fußgänger in Gefahr gebracht.

Bremen - Der 36-jährige Fußgänger wollte am Dienstag gegen 23.20 Uhr die Louis-Krages-Straße in Höhe der Kap-Horn-Straße in Gröpelingen überqueren.

Aus Richtung Bremer Innenstadt kamen zwei dunkle Wagen, die nebeneinander fuhren, einer davon halb auf der Gegenspur. Mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen rasten sie auf den 36-Jährigen zu.

Autos rasen in Richtung Bremen-Nord

Als einer der Autofahrer die Lichthupe betätigte, dachte der Fußgänger, er könne die Straße überqueren. Doch die beiden Fahrer wurden nicht langsamer, sodass der Fußgänger sich mit einem Sprung auf den Gehweg retten musste, um nicht von den Autos erfasst zu werden. Das teilt die Polizei mit.

Die beiden Wagen rasten anschließend in Richtung Bremen-Nord davon. Der 36-Jährige wurde mit Schürfwunden von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Bremen ermittelt

Bei den Autos soll es sich eventuell um zwei dunkle BMW gehandelt haben. Hinweise zu den Wagen und den Fahrern nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter Telefon 0421/36214850 entgegen. Die Beamten ermitteln wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.