Iljo Keisse lässt auf sich warten

Bremen - Von Gerd Töbelmann. 23 Profis lauschten gestern fünf Stunden vor dem offiziellen Startschuss der 53. Bremer Sixdays den Ausführungen der Organisatoren, um einen reibungslosen Ablauf des Rennens zu gewährleisten. Aber halt, da fehlte doch einer. Genau. Last-Minute-Verpflichtung Iljo Keisse, zusammen mit Marcel Kalz ein echter Anwärter auf den Gesamtsieg, war bei der eigentlich obligatorischen Fahrerbesprechung nicht dabei.

Bremens Sportlicher Leiter Erik Weispfennig wirkte aber keineswegs gestresst, dass der Belgier um 16.00 Uhr noch nicht vor Ort war und schob die Erklärung dafür auch gleich nach: „Iljo hat sich abgemeldet und gesagt, dass er etwas später kommt, weil er bei der Team-Präsentation seines Rennstalls Omega Quick Step für die neue Saison anwesend sein muss. Dafür habe ich Verständnis.“

Aber wenigstens war Keisses Partner Marcel Kalz pünktlich da. Der war zwar zuletzt nicht beim Rennen in Rotterdam am Start, fühlt sich aber dennoch fit für Bremen: „Ich habe zu Hause in Berlin trainiert. Das reicht.“

Und wie schätzt der 29-Jährige, Bremen-Sieger der Jahre 2013 (mit Franco Marvulli) und 2015 (mit Alex Rasmussen), seine Chancen für Sieg Nummer drei in der Hansestadt ein? Eigentlich müsste Kalz doch jubilieren, denn Keisse ist von der Papierform her stärker einzuschätzen als sein ursprünglich für ihn vorgesehener Partner Andreas Graf (Österreich).

Kalz jedoch sieht das etwas anders: „Mit Iljo bin ich noch nie zusammen gefahren und weiß daher auch nicht, ob das bei den Wechseln so gut klappt. Mit Andreas hätte ich auch aufs Podium fahren können.“ Und der Dritte des vergangenen Jahres fügte noch hinzu: „Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich es mit Andreas auch mal ruhiger angehen lassen könnte, weil der Druck nicht so groß ist. Mit Iljo ist das anders, denn da wird erwartet, dass wir bei jedem Wettbewerb vorn mit dabei sind.“

Damit will Kalz sagen, dass er sich gern einige „Körner“ für die nach Bremen stattfindenden Sixdays in Berlin und Kopenhagen aufgespart hätte. Grund: Im Gegensatz zu Bremen gehören diese Wettbewerbe zur Sechstage-Serie, die im März mit dem Finale auf Mallorca ihren Abschluss findet. „Und da gibt es für den Sieger 30 000 Euro. Das ist nicht zu verachten“, sagte der Berliner gestern.

Aber vielleicht reicht am ersten Tag ja auch die angezogene Handbremse, um nicht schon früh alle Chancen einzubüßen. Denn wie sagte doch Weispfennig bei seiner Ansprache: „Jungs, geht bitte nicht schon am ersten Tag voll ins Risiko. Wir haben hier einige Fahrer, die das erste Mal auf dieser engen Bahn fahren. Es kommen danach noch genügend Tage, um richtig Gas zu geben.“

+ Marcel Kalz wusste noch nicht, ob das mit Partner Iljo Keisse auch gut klappt.

Richtig Gas gab in letzter Zeit auch Christian Grasmann (35), der zusammen mit dem Belgier Kenny de Ketele seinen Titel in der Hansestadt verteidigen will. Der Bayer reiste mit der frischen Empfehlung seines zweiten Sixdays-Sieges überhaupt an. Am späten Dienstagabend holte er sich mit dem Berliner Roger Kluge mit großem Vorsprung (zwei Runden vor den Verfolgern Hansen/Mörkov) den Titel in Rotterdam. „Grasi“ hat auch eine Erklärung dafür, warum es momentan so gut läuft: „Seit einem Jahr muss ich mich bei meinem Rennstall Maloja Pushbikers nicht mehr um alles kümmern, sondern kann viele Aufgaben delegieren. Das hat mich im Kopf sehr viel freier gemacht. Manchmal habe ich auf der Bahn noch gedacht, was ich alles fürs Team noch zu erledigen habe. Das war nicht gut. Mittlerweile bin ich richtig happy und habe wieder richtig Spaß am Rennfahren.“ Reicht das aus, den Titel in Bremen zu verteidigen? Der Irschenberger ist vorsichtig: „Abwarten. In Rotterdam habe ich viele Körner gelassen.“ Kann man sich bei dem großen Vorsprung eigentlich gar nicht vorstellen . . .