Museen in Bremen: „Ikonen“, „Leuchten“ und „Spurensuche“

Bremen – Früher war mehr Lametta. Und früher war auch mehr Gans und mehr Fett. Auch heutzutage zählt die Völlerei zum Weihnachtsfest wie der Verdauungsspaziergang. Und es gibt Ziele außerhalb der Familie. Museen, Schwimmbäder und so weiter. Am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) öffnen fast alle Häuser ihre Pforten.

So weit, so gut. Es folgt ein kleiner Überblick über Öffnungszeiten in ausgesuchten Bremer und Bremerhavener Häusern an Weihnachten und zum Jahreswechsel.

. Das Übersee-Museum am Bahnhofsplatz zeigt derzeit unter anderem die neue Dauerrausstellung „Spurensuche – Geschichte eines Museums“. Es hat am 1. Weihnachtstag von 14 bis 18 Uhr, am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr und Neujahr wieder von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

. Im Focke-Museum geht es derzeit in der Sonderausstellung „Mein Name ist Hase“ um Redewendungen. Das Bremer Landesmuseum an der Schwachhauser Heerstraße 240 hat am 2. Weihnachtstag von 10 bis 17 Uhr und Neujahr von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag um 15 Uhr gibt es zudem eine Führung mit Judith Niehuis durch die Ausstellung.

. Weiter geht es in der Kunsthalle, Am Wall 207. Dort dreht sich alles um „Ikonen“. Das Haus zeigt die Ausstellung am 1. Weihnachtstag und Neujahr jeweils von 12 bis 18 Uhr, am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr und auch an Silvester von 10 bis 15 Uhr.

. Die Weserburg auf dem Teerhof hat lediglich am 2. Weihnachtstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, das Wilhelm-Wagenfeld-Haus (Am Wall 209) zeigt die „Leuchten“ des Bauhaus-Schülers und Namenspatrons am 1. Weihnachtstag von 12 bis 18 Uhr und am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr.

. Das Universum an der Wiener Straße öffnet seine Wissenswelten am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr, an Silvester von 10 bis 15 Uhr und Neujahr von 12 bis 18 Uhr. Die Botanika im Rhododendronpark zeigt Pflanzenvielfalt und Gewächshaus-Welten an beiden Weihnachtstagen und Neujahr jeweils von 10 bis 18 Uhr.

. Kurzer Blick in die Seestadt Bremerhaven: Das Klimahaus öffnet nur am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr, das Deutsche Schifffahrtsmuseum am 2. Weihnachtstag und am Neujahrstag von 10 bis 18 Uhr, das Deutsche Auswandererhaus an beiden Weihnachtstagen und Neujahr jeweils von 10 bis 17 Uhr und an Silvester von 10 bis 16 Uhr, der Zoo am Meer an Heiligabend und Silvester von 9 bis 12 Uhr und an allen Feiertagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

. Auch die Bremer Hallenbäder kochen sozusagen auf Sparflamme. Das Freizeitbad Vegesack hat am 2.Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr Badezeit, das Südbad in der Neustadt am 1. Weihnachtstag und Neujahr jeweils von 10 bis 18 Uhr und das Westbad in Walle am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr.

. Und in der Eislaufhalle „Paradice“ an der Waller Heerstraße 293 ist am 1. Weihnachtstag und Neujahr von 14 bis 18 Uhr sowie am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr Eiszeit.