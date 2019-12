„Ihm waren alle Mittel Recht“

Bremen - Von Steffen Koller. Unschuldsbekundungen auf der einen Seite, „keine Zweifel an der Täterschaft“ auf der anderen: Im Prozess gegen einen 42-Jährigen, dem Brandanschläge auf Anwälte und einen Richter vorgeworfen werden, hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag acht Jahre Haft beantragt und zugleich die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Die Verteidigerin des Bremers mit türkischer Staatsangehörigkeit forderte hingegen Freispruch in allen Anklagepunkten.

Nach Auffassung der Anklage hat sich der 42-Jährige in insgesamt zwei Fällen der schweren Brandstiftung, in vier Fällen der einfachen Brandstiftung sowie der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Außerdem, so die Ausführungen im Plädoyer, verstieß der Mann mehrfach gegen vom Amtsgericht erlassene Gewaltschutzanordnungen und bedrohte seine Ex-Frau mit dem Tod. Da der Angeklagte nach gutachterlicher Einschätzung an einer ausgeprägten paranoiden Persönlichkeitsstörung erkrankt ist, handelte er im Zustand verminderter Schuldfähigkeit und soll weiterhin in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Der Mann sitzt seit seiner Inhaftierung Anfang des Jahres in der forensischen Abteilung des Klinikums Bremen-Ost.

Nachdem der 42-Jährige das Sorgerecht für seine Tochter an seine mittlerweile geschiedene Ex-Frau verlor, begann in Bremen eine Serie von Brandanschlägen. Brannten 2017 zunächst mehrere Autos von Anwälten und Verfahrensbevollmächtigten, die in das Sorgerechtsverfahren involviert waren, soll der Angeklagte 2018 abermals an mehreren Wagen Feuer gelegt haben. Im Oktober vergangenen Jahres griffen die Flammen auf insgesamt drei Einfamilienhäuser über – unter anderem auf das Heim eines Familienrichters. Auch er war am Sorgerechtsstreit beteiligt. Nur durch aufmerksame Nachbarn entging die Familie dem Tod, berichtete ein Feuerwehrmann vor Gericht. Den Gesamtschaden bezifferte die Kammer auf mehr als 750 000 Euro. Zuvor soll der Angeklagte im März 2018 einem Mann zwei etwa 20 Zentimeter lange Schnittwunden im Gesicht zugefügt haben – das mutmaßliche Opfer soll zuvor die minderjährige Tochter angesprochen haben. Zuletzt brannte im Februar dieses Jahres eine Fußmatte vor einer Anwaltskanzlei. Zeugen löschten das Feuer in letzter Minute.

„Die Lebensführung des Angeklagten drehte sich nur noch darum, den Sorgerechtsstreit in seinem Sinn zu entscheiden“, hieß es im Plädoyer der Anklage. „Ihm waren alle Mittel Recht.“ Penibel habe der Mann unzählige Dokumente archiviert und über einen Kontaktmann bei der Polizei „mindestens zehn“ Privatadressen und Autokennzeichen seiner späteren Opfer abfragen lassen, schilderte die Staatsanwaltschaft. Soweit die Sicht der Anklagevertretung.

Der 42-Jährige wiederholte in seinem „letzten Wort“ fast mantraartig, dass er zu so etwas nicht fähig und unschuldig sei. „Ich habe nichts angezündet, niemanden verletzt, niemanden bedroht oder beauftragt. Ich bin nicht krank, nur ängstlich.“ Auch seine Verteidigerin sah dies so. Ihrer Auffassung nach gebe es „keinerlei“ objektive Beweise für die Täterschaft ihres Mandanten. Zeugen – allen voran die Tochter des Mannes – seien beeinflusst worden und hätten bewusst gegen ihn ausgesagt. Zudem stehe die Diagnose paranoide Persönlichkeitsstörung „auf tönernen Füßen“. Sie beantragte letztlich Freispruch in allen Anklagepunkten. Ein Urteil soll morgen, Donnerstag, gesprochen werden.