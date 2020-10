Innendeputation diskutiert über die Hausbesetzung in der Bremer Neustadt

+ © Kuzaj Das besetzte Haus an der Lahnstraße in der Bremer Neustadt. © Kuzaj

Bremen – „Ideen zum Wohnen.“ Die alte Werbung steht noch an einem Vordach des früheren Möbelhauses Deters an der Lahnstraße in der Bremer Neustadt. Ideen zum Wohnen? Das Gebäude, zwischenzeitlich als „Dete“ zum Kulturzentrum geworden, ist am 9. Oktober von „sechs maskierten weiblichen Personen“ besetzt worden, wie es in einer Tischvorlage der Innendeputation heißt. Das Gremium beschäftigte sich am Donnerstag auf Antrag der Oppositionsparteien CDU und FDP mit der Besetzung.