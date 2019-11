Atze Schröder kommt nach Bremen - und verrät Details über seine neue Show

Kultkomiker Atze Schröder ist auch ein Meister der Posen. Am 20. Februar 2020 gastiert er mit seiner Show „Echte Gefühle“ in Bremen.

Bremen - „Echte Gefühle” verspricht Comedian Atze Schröder in seinem neuen Programm, mit dem er im nächsten Jahr auf große Hallentour geht. Derzeit laufen einige Preview-Shows. Am Donnerstag, 20. Februar 2020, ist er dann in Halle 7 auf der Bürgerweide zu Gast. Vorab sprach der Kultkomiker mit der Pilotenbrille und dem gekräuselten Kunsthaar mit unserer Zeitung über Täuschungen, Kinder und den Mann hinter „Atze”.

Nach ein paar Preview-Shows zu „Echte Gefühle”: Wie kommt das neue Programm an beim Publikum?

Ich habe gemerkt: Es geht den Menschen tatsächlich eher um das Echte, um Gefühle. Das ist ein Thema, das den Zeitgeist trifft. Es ist doch alles nur noch gefakt, nichts mehr echt.

Haben Sie ein Beispiel?

Jetzt habe ich ein Shampoo entdeckt. „Für langes, verführerisches Haar” stand darauf. Wir werden doch von morgens bis abends nur belogen. Alles ist nicht echt – und da sind wir noch gar nicht bei Instagram angekommen, wo überall ein Filter über die Bilder gelegt wird. Ein anderes Beispiel kommt mir gerade in den Sinn: „Alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship” (Atze notiert sich als Stichwort „Alle 11 Minuten”). Das baue ich vielleicht noch ins Programm ein. Die Frage ist doch: Inwieweit wollen wir belogen werden, inwieweit muss es echt sein?

Machen Sie uns neugierig: Um welche Gefühle geht’s im neuen Programm? Und wer bekommt sein Fett weg?

Es geht wie immer viel um Partnerschaften, lange Partnerschaften, ein wahrer Fundus. Und um Kinder – echte Liebestöter. In jedem Hollywoodfilm ist ein Kind die Krönung der Liebe. In Wahrheit ist es aber der größte Prüfstein. Boris Becker habe ich auch wieder herausgekramt mit seinen 61 Millionen Euro Schulden. Das bedeutet auch: Jeder ist 61 Millionen Euro reicher als Boris Becker. Um den Wendler geht es auch. Vielmehr aber noch um seine Laura. Was muss bloß ihr Vater denken? In seiner Haut möchte man nun wirklich nicht stecken, oder? … Aber auch ich und mein Deutschsein bekommen Fett weg.

Auch der Wandel der Zeit ist Thema Ihres neuen Programms. Wird die Kunstfigur „Atze” eigentlich älter und woran merkt sie das?

Ich bin ja jetzt Mitte 50 und gehe zur Vorsorge. Da hat man eine recht große Fallhöhe. Außerdem spreche ich heute langsamer. Vor 20 Jahren habe ich noch viel zu schnell gesprochen, sagt auch mein Manager. Heute verstehen die Leute deshalb viel mehr Gags.

In welcher Hinsicht hat sich Ihr Job im Laufe der Zeit verändert?

Meine Themen sind mittlerweile näher dran am Leben der Menschen. Früher war ich schneller, lauter, plakativer. Heute finden sich die Menschen wieder in dem, was ich auf der Bühne sage.

Sie stehen rund zwei Stunden als Alleinunterhalter auf der Bühne. Wie bereiten Sie sich vor?

Ich habe einen Zettel mit Eckpunkten, den ich mir vor dem Auftritt noch einmal anschaue. So versuche ich, möglichst unfallfrei von A nach B zu kommen. Es muss aber auch nicht alles immer wortwörtlich gleich sein. Ich habe viel im Kopf, weil ich alle Nummern zumindest mitgeschrieben habe. Beispielsweise erzähle ich unter dem Stichwort „Peinlichkeiten”, wie ich bei der Stadtverwaltung im Aufzug stehe und furze. Ich sehe mein Programm in Bildern, gehe gedanklich von Raum zu Raum. In den aktuellen Preview-Shows muss ich noch die Dramaturgie der Bilder und damit auch die Reihenfolge hinbekommen. Das ist derzeit noch ein Rumgeschiebe.

Woher stammen die Ideen zu „Echte Gefühle”?

Ich mache Beobachtungen und speichere sie in meinem Handy. (Atze guckt in seinem Smartphone nach) 972 Ideen sind es aktuell. Zum Beispiel habe ich beobachtet und notiert: „Paare, die sich gegenseitig öffentlich schlecht machen.” Wieder so eine Partnerschafts-Sache.

Sie moderieren seit September im TV mit „NightWash” eine Stand-up-Show. Was hat Sie daran gereizt?

Es ist ein reines Stand-up-Format, das sehr mit meinem Ur-Job zu tun hat. Neben arrivierten Leuten haben wir da auch viele neue junge Gesichter dabei.

Eine Frage an den Mann hinter „Atze”: Wie viel Anstrengung kostet es, Ihre tatsächliche Identität geheimzuhalten?

Das ist nicht besonders aufwendig. Da ich privat ein zurückhaltender Mensch bin, ist das keine große Herausforderung.

Zur Person: Die Kunstfigur Atze Schröder

Über den Mann hinter der Kunstfigur „Atze Schröder“ ist kaum etwas bekannt. In Öffentlichkeit und Medien will der Darsteller seinen echten Namen nicht genannt, private Fotos ohne Perücke nicht abgebildet wissen. Entsprechendes Recht erstritt er in der Vergangenheit auch vor Gericht. Der Ruhrpott-Comedian hat seine eigene, fiktive Biographie: Demnach hat Atze am 27. September seinen 54. Geburtstag gefeiert. Geboren wurde er als Thomas Schröder in Essen. Weitere Stationen im Lebenslauf: Jugendmeister im Kunstturnen, Ausbildung zum Tanzlehrer, ein paar Semester Soziologie an der Uni, bevor er Mitte der 90er Jahre Stand-up-Comedian wurde. Bekannt wurde Atze Schröder unter anderem durch die Comedy-Sendung „Quatsch Comedy Club“. Mit seinem neuen Programm „Echte Gefühle“ ist Atze Schröder am Donnerstag, 20. Februar 2020, in Halle 7 auf der Bürgerweide zu Gast. Beginn: 20 Uhr. Tickets gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.